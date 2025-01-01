職業訓練ビデオメーカー: 魅力的なビデオを迅速に作成
L&Dチーム向けに、より速く魅力的なトレーニングビデオを作成しましょう。AIアバターを活用して、ダイナミックでパーソナライズされた学習を提供します。
全スタッフを対象に、更新されたデータプライバシーポリシーを紹介する60秒の魅力的なトレーニングビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはモダンでエネルギッシュ、HeyGenのAIアバターを使用して重要な情報を親しみやすく提示し、アップビートなバックグラウンドミュージックと強調のための画面上のテキストを伴い、コンプライアンス研修をより理解しやすくします。
L&Dチーム向けに、新しい社内コミュニケーションツールの利点を説明する30秒のスタッフトレーニングビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは簡潔でブランド化されており、HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートを活用して一貫性とプロフェッショナルな外観を維持し、明確で直接的な音声とサポートキャプションを提供します。この短いビデオは、ツールの迅速な情報提供と採用を促進することを目的としています。
リモート社員向けに、オンボーディングモジュールの一部として、ハイブリッドワークに対する会社のアプローチを説明する90秒のビデオを開発してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで歓迎的、協力的な作業のダイナミックなシーンを特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能を利用して、主要な原則と期待を明確に説明し、効果的なトレーニングビデオを作成します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして職業訓練ビデオの作成を簡素化できますか？
HeyGenは、先進的なAIビデオジェネレーターであり、高品質な職業訓練ビデオを簡単に作成できます。AIアバターとスクリプトからのリアルなAIナレーションを利用して、プロフェッショナルで魅力的なトレーニングビデオを迅速に制作します。
HeyGenが魅力的なトレーニングビデオに最適な理由は何ですか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートと豊富なメディアライブラリを提供し、本当に魅力的なトレーニングビデオを作成します。AIを活用したプラットフォームにより、L&Dチームは注目を集め、学習の定着を向上させるオンデマンドトレーニングビデオを制作できます。
HeyGenはスタッフトレーニングビデオの効率的な制作を支援できますか？
はい、HeyGenはスタッフトレーニングビデオの制作を大幅に効率化します。テキストをビデオに変換することで、情報豊富なコンテンツを迅速に生成し、自動生成された字幕を含む、内部学習に最適なビデオを作成できます。
HeyGenはハウツービデオの作成をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは、明確で簡潔なハウツービデオを作成するための優れたAIビデオジェネレーターです。AIアバターとスクリプトジェネレーターを活用して、複雑なプロセスを視覚的に説明し、視聴者が指示を効果的に理解できるようにします。