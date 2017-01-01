効果的な社員L&Dのためのジョブトレーニングビデオジェネレーター

スクリプトからテキストをビデオに変換して、迅速な知識共有を実現するプロフェッショナルトレーニングビデオを素早く作成します。

新入社員向けに、プロフェッショナルなAIアバターと明瞭なボイスオーバー生成を活用して、基本的な会社方針を説明する45秒の魅力的な紹介ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは清潔でプロフェッショナルに、音声トーンは親しみやすく励みになるようにし、新入社員を対象とします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
L&Dチーム向けに、新しい社内ソフトウェア機能の使用方法を文書化する60秒のステップバイステップビデオチュートリアルを開発してください。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用し、アクセシビリティのために字幕を含めます。ビジュアルスタイルは情報提供的で、画面上のデモンストレーションを含み、音声トーンは落ち着いて指導的で、既存の従業員がハウツーガイドを求める際に役立ちます。
サンプルプロンプト2
最近のチームの成功を強調する30秒のモチベーショナルビデオクリップを想像してください。既存のテンプレートとシーンを使用し、メディアライブラリ/ストックサポート機能からの動的なストックメディアで強化します。ビジュアルスタイルは活気に満ち、インスパイアリングで、アップビートなバックグラウンドミュージックと熱意あるボイスオーバーを使用し、チームリーダーが簡単な更新と知識の普及を求める際に役立ちます。
サンプルプロンプト3
顧客向けに新機能を紹介し、そのセットアップをガイドする90秒の情報豊かな製品概要を技術チュートリアルとして制作してください。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、マルチプラットフォーム配信を行い、正確な字幕を確保します。ビジュアルスタイルは洗練されてモダンで、プロフェッショナルで明瞭な音声配信を行い、AIビデオジェネレーターの出力と対話する顧客を対象とします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ジョブトレーニングビデオジェネレーターの仕組み

複雑なトレーニングコンテンツを魅力的なAI駆動のビデオに迅速に変換します。L&Dの取り組みを効率化し、社員の学習を容易に向上させます。

1
Step 1
コンテンツを作成する
トレーニングスクリプトを作成するか、プロフェッショナルなテンプレートライブラリから選択して、ビデオコンテンツを迅速に構築します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択する
多様なリアルなAIアバターから選択し、トレーニング資料を生き生きとさせ、オーディエンスに共鳴させます。
3
Step 3
ボイスオーバーとブランディングを追加する
さまざまな言語でプロフェッショナルなAIボイスオーバーを追加し、ブランディングコントロールを適用して一貫性を保ちます。
4
Step 4
エクスポートと共有
オプションの字幕付きで高品質なトレーニングビデオを生成し、簡単に配布して効果的な知識共有を実現します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な情報をトレーニング用に簡素化する

複雑な手順や技術的な概念を、効果的な知識共有のために理解しやすいビデオドキュメンテーションに変換します。

background image

よくある質問

HeyGenはジョブトレーニングのためのAIビデオジェネレーターとしてどのように機能しますか？

HeyGenは直感的なAIビデオジェネレーターとして機能し、L&Dチームがプロフェッショナルなジョブトレーニングビデオを迅速に作成できるようにします。ユーザーはAIアバターとAIボイスオーバーを活用して、スクリプトを魅力的なビデオドキュメンテーションに簡単に変換できます。

HeyGenを使用するL&Dチームにとっての主な利点は何ですか？

L&Dチームにとって、HeyGenは高品質な社員トレーニングと知識共有コンテンツの作成を効率化します。その機能により、さまざまなトレーニングビデオの簡単な更新と効率的な制作が可能になり、全体的な学習体験を向上させます。

HeyGenはアクセシブルで多言語のトレーニングビデオを作成するためのソリューションを提供していますか？

もちろんです。HeyGenは1クリック翻訳と多言語ビデオプレーヤーを提供し、トレーニングビデオをグローバルな知識共有に対応させます。これにより、コンテンツがより広いオーディエンスにアクセス可能になります。

HeyGenはハウツーガイドや技術チュートリアルの生成を支援できますか？

はい、HeyGenは明確なハウツーガイドや詳細な技術チュートリアルを制作するための効果的なツールです。テキストをビデオに変換するだけでなく、画面録画を組み込んで包括的なビデオドキュメンテーションを作成できます。