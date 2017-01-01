ジョブトレーニングモジュールビデオメーカー：迅速に魅力的なコースを作成

魅力的なトレーニングビデオとオンボーディングモジュールを迅速に作成します。スクリプトからのテキスト-to-ビデオを活用して、インパクトのあるビデオドキュメンテーションを実現します。

新入社員向けに、テックスタートアップの初期オンボーディングプロセスを簡素化するための90秒のアニメーション説明動画を作成します。会社の文化や基本的なツールを紹介し、ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、カスタムアニメーション要素を取り入れ、エネルギッシュで明瞭なナレーションを加えます。この「トレーニングビデオ」は、HeyGenのボイスオーバー生成を効果的に活用し、一貫性のある魅力的なナレーションで複雑な情報を分かりやすく伝えます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーがチームのスキルを効率的に向上させるための2分間のインタラクティブな「ジョブトレーニングモジュールビデオメーカー」デモを開発します。ビデオはステップバイステップのチュートリアルビジュアルスタイルを採用し、製品機能を明確な画面録画で紹介し、落ち着いた指導的な声でサポートします。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用し、書かれたガイドを魅力的なビジュアル学習体験に変え、使いやすさを強調します。
サンプルプロンプト2
既存の従業員向けに、最近のソフトウェアアップデートに関するリフレッシャーが必要な場合のための60秒の簡潔な指導ビデオを制作します。特定の複雑な機能に焦点を当て、ビジュアルスタイルはダイナミックで魅力的にし、「画面録画」の抜粋を明確なオンスクリーン注釈と共に取り入れ、簡潔で魅力的な声を添えます。HeyGenのAIアバターを活用して重要な情報を提示し、「ビデオドキュメンテーション」をより個人的で記憶に残るものにします。
サンプルプロンプト3
さまざまな部門の内部チームメンバーを対象に、共通のワークフローを効率化するための45秒のクイックチップビデオを作成します。ビジュアルの美学は明るく視覚的に魅力的で、注意を引くためにテンポが速く、アップビートなバックグラウンドミュージックと明確で簡潔なナレーションを備えています。HeyGenのテンプレートとシーン機能を活用して、ブランドに一貫性があり、チームに対してプロセス改善を効果的に伝える「トレーニングビデオ」を迅速に作成します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

ジョブトレーニングモジュールビデオメーカーの使い方

直感的なビデオ作成ツールで、従業員を引き付け、オンボーディングを効率化するプロフェッショナルなジョブトレーニングモジュールを迅速に作成します。

Step 1
トレーニングスクリプトを作成
トレーニングコンテンツやスクリプトをエディターに貼り付けて、テキストから魅力的なビデオを自動生成し、カリキュラムを簡単に変換します。
Step 2
ビジュアルとボイスオーバーを選択
さまざまなテンプレートやアニメーションシーンから選び、AIアバターを追加したり、プロフェッショナルなボイスオーバーを生成して、トレーニングモジュールを強化し、学習者を引き付けます。
Step 3
ブランディングとキャプションを適用
ロゴや色などのカスタムブランディングコントロールでブランドアイデンティティを強化します。自動生成された字幕で明確さを高め、包括的なビデオドキュメンテーションを実現します。
Step 4
トレーニングモジュールをエクスポート
ビデオを仕上げ、必要に応じてアスペクト比を調整し、チームや学習管理システムへの配布準備が整ったジョブトレーニングモジュールをエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なトピックを明確にして教育を強化

ジョブトレーニングモジュールで複雑な主題を簡素化し、難しい概念を容易に理解できるようにし、学習者の理解を大幅に向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてトレーニングビデオを迅速に作成するのに役立ちますか？

HeyGenはAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を使用して、魅力的なトレーニングビデオを作成し、ビデオ制作プロセスを効率化します。私たちのプラットフォームは、開発を加速するためのさまざまなビデオ作成ツールとテンプレートを提供します。

HeyGenはテキストを魅力的なビデオに変換してドキュメンテーションを作成できますか？

はい、HeyGenはテキストを魅力的なビデオに変換するのに優れており、AI生成のビデオドキュメンテーションに最適なAIビデオプラットフォームです。スクリプトを入力するだけで、HeyGenのAIアバターがコンテンツを生き生きとさせます。

HeyGenはチュートリアルビデオにどのようなクリエイティブな機能を提供していますか？

HeyGenは、チュートリアルビデオを強化するためのテンプレートとアニメーションシーンの豊富なライブラリを提供しています。私たちの広範なビデオ作成ツールを活用して、ブランドコントロールやボイスオーバー生成でコンテンツをカスタマイズできます。

HeyGenはオンボーディング用のジョブトレーニングモジュールビデオの作成をサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenは強力なトレーニングビデオメーカーであり、包括的なジョブトレーニングモジュールビデオの制作に最適です。高品質なコンテンツの作成を簡素化し、効果的な従業員のオンボーディングと継続的な学習を実現します。