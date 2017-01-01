新入社員向けに、テックスタートアップの初期オンボーディングプロセスを簡素化するための90秒のアニメーション説明動画を作成します。会社の文化や基本的なツールを紹介し、ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、カスタムアニメーション要素を取り入れ、エネルギッシュで明瞭なナレーションを加えます。この「トレーニングビデオ」は、HeyGenのボイスオーバー生成を効果的に活用し、一貫性のある魅力的なナレーションで複雑な情報を分かりやすく伝えます。

