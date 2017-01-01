HRマネージャーとL&Dスペシャリストを対象にした45秒の説明動画を作成し、新しい「従業員オンボーディング」動画がどれほど迅速に作成できるかを示します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで励みになるもので、クリーンな画面録画とアップビートなバックグラウンドミュージックを特徴とし、音声は明確でガイドする声を提供します。HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能を使用して、「トレーニングモジュール」をテキストから魅力的なビデオコンテンツに変える簡単さを強調します。

ビデオを生成