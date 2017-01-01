ジョブトレーニングモジュールジェネレーター: 魅力的なコースを迅速に作成
インタラクティブなトレーニングモジュールとオンラインコースを迅速に設計し、強力なAIアバターでトレーニングコストを削減します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
企業トレーナーと中小企業のオーナー向けに60秒のプロモーションビデオを開発し、バーチャルプレゼンターを使用した魅力的な「オンラインコース」の力を示します。ビジュアルとオーディオスタイルはモダンでダイナミック、かつクリーンで、フレンドリーでありながらプロフェッショナルな声のナレーションを使用します。HeyGenのリアルな「AIアバター」が複雑な情報を提供し、学習をよりインタラクティブでアクセスしやすくする方法を紹介します。
ビジネスエグゼクティブとオペレーションマネージャーを対象にした30秒の簡潔な説明ビデオを制作し、「ジョブトレーニングモジュールジェネレーター」がプロセスを合理化する方法を強調します。ビデオは迅速で解決志向のビジュアルスタイルを採用し、鮮明なインフォグラフィックスを補完し、自信に満ちた権威ある声でナレーションします。この作品は、HeyGenのシームレスな「ボイスオーバー生成」機能を活用して「トレーニングコストを削減」する大きな可能性を効果的に伝えます。
インストラクショナルデザイナーとプロダクトマネージャー向けに実用的な50秒のビデオを設計し、効果的な「ハウツーガイド」を簡単に作成することに焦点を当てます。ビジュアルスタイルはチュートリアルのようで魅力的で、ステップバイステップの画面キャプチャを特徴とし、役立つ明確なナレーターがサポートします。HeyGenの「テンプレートとシーン」が簡潔で影響力のある学習セグメントの制作をどのように簡素化するかを示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenは従業員トレーニングモジュールの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenはAI駆動の従業員トレーニングプラットフォームとして機能し、魅力的なオンラインコースとトレーニングモジュールを迅速に生成できます。高度なスクリプトからのテキスト-ビデオ機能とリアルなAIアバターを組み合わせることで、チーム向けの高品質なコンテンツの制作を効率化します。
HeyGenはインタラクティブなトレーニングモジュールの開発をサポートしていますか？
もちろんです！HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートとリアルなAIアバターを使用して、ダイナミックでインタラクティブなトレーニングモジュールを作成する力を提供します。ボイスオーバー生成と魅力的なビジュアルを簡単に統合し、従業員のオンボーディングと継続的な学習プログラムの効果を高めることができます。
HeyGenはジョブトレーニングコンテンツにどのようなビデオ機能を提供していますか？
HeyGenはジョブトレーニングモジュール専用に設計された強力なビデオ作成ツールを提供します。テキスト-ビデオ生成とプロフェッショナルなボイスオーバーを活用して、魅力的なハウツーガイドやオンラインコースを制作することができ、さまざまなニーズに対応する理想的なジョブトレーニングモジュールジェネレーターです。
トレーニングコンテンツのAIアバターやビジュアル要素をカスタマイズできますか？
はい、HeyGenはトレーニングモジュールの広範なカスタマイズを提供します。多様なAIアバターから選択し、さまざまなテンプレートを使用してシーンを調整することで、コンテンツがブランドの美学と教育目標に完全に一致するようにすることができます。