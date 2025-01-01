職業スキルトレーニングビデオメーカー：従業員の成長を促進
AIアバターを使用して学習者を魅了し、従業員の成長を促進する魅力的な職業スキルトレーニングビデオを作成します。
既存の従業員向けに、新しいソフトウェア機能を説明する45秒の解説ビデオを開発し、迅速な技術トレーニングを提供します。ビデオは、明確な画面上のテキストとプロフェッショナルで情報豊富なナレーションを備えた、クリアでクリーンなビジュアルデザインを持ち、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能によって効率的に作成されます。
中堅管理職向けに、リーダーシップコミュニケーションを向上させるための90秒の従業員開発ビデオを制作します。ビジュアルスタイルはインスピレーションを与える現代的なもので、モチベーショナルな背景音楽を特徴とし、HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートを活用して洗練された一貫性のある外観を実現します。
全社スタッフを対象にした新しい社内コミュニケーションツールの30秒のビデオチュートリアルを設計し、主要な機能に焦点を当てます。このビデオは、ダイナミックでクイックカットのビジュアルアプローチを採用し、HeyGenの音声生成を通じて正確で一貫した音声を提供します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはL&Dチームが魅力的なトレーニングビデオを効率的に作成するのにどのように役立ちますか？
HeyGenは、AIビデオジェネレーターを使用してL&Dチームが迅速に魅力的なトレーニングビデオを作成するのを支援します。カスタマイズ可能なテンプレートとリアルなAIアバターを活用して、学習者を魅了し、効果的な知識共有を促進するプロフェッショナル品質のビデオを制作します。
包括的な従業員トレーニングビデオを開発するためにHeyGenはどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、AI生成のナレーション、画面録画、テキストビデオ機能などを備えた強力なビデオ作成プラットフォームを提供します。これにより、SOP、技術トレーニング、包括的なチュートリアルビデオライブラリの開発が容易になり、従業員の成長を促進します。
HeyGenはトレーニングコンテンツのためにリアルなAIアバターとナレーションを生成できますか？
はい、HeyGenはリアルなAIアバターと高品質なAIナレーションを生成することに特化しており、ビデオコンテンツを個別化することができます。この強力な組み合わせにより、学習者のエンゲージメントが向上し、すべてのトレーニング資料で明確で一貫したコミュニケーションが確保されます。
HeyGenはL&Dプロフェッショナルのためにビデオ作成プロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップ編集インターフェースと豊富なカスタマイズ可能なテンプレートライブラリを備えており、L&Dプロフェッショナルがプロフェッショナル品質のビデオを簡単に制作できるようにします。これにより、複雑な制作ではなくコンテンツに集中できます。