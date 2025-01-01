AIジョブトレーニングビデオメーカー：あなたの労働力を強化
スキル開発とオンライントレーニングを変革。スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオで魅力的な指導ビデオを迅速に生成。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
スキル開発を向上させたいプロフェッショナル向けに、45秒のダイナミックなマイクロラーニングビデオをデザインしましょう。この簡潔なオンライントレーニングモジュールは、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使用して、複雑な概念を魅力的なグラフィックとアップビートな音楽で視覚的に説明し、迅速かつ効果的な知識の伝達を実現します。
キャリア管理を向上させたい個人向けに、短くてインパクトのある30秒のパーソナルブランディングビデオを制作しましょう。洗練されたAIアバターを画面上のプレゼンターとして起用し、モダンなビジュアルスタイルと親しみやすくプロフェッショナルな声で、あなたの専門性とビジョンを伝え、オンラインでの存在感を確立します。
新しいチームメンバー向けに、会社の文化と基本的な最初のステップを紹介する60秒の情報豊かな社員オンボーディングビデオを開発しましょう。HeyGenの字幕/キャプションを取り入れ、親しみやすいビジュアルスタイルと安心感のあるナレーションで、包括的でサポート的なトレーニング体験を作り出します。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてジョブトレーニングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenはAIアバターとテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して、プロフェッショナルなトレーニングビデオを簡単に作成します。スケーラブルな社員オンボーディングとスキル開発に最適なAIジョブトレーニングビデオメーカーです。
HeyGenは魅力的なトレーニングビデオを作成するためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレート、ボイスオーバー生成、自動字幕/キャプションを含む包括的なツールセットを提供します。オンライントレーニングにおいてインパクトのあるプロフェッショナルなビデオを簡単に作成できます。
HeyGenは本当に高品質なトレーニングビデオを迅速に生成できますか？
はい、HeyGenの高度なAIビデオメーカーを使用すれば、テキストを数分で洗練されたトレーニングビデオに変換できます。AIアバターを使用して、スクリプトから最終ビデオまでの全プロセスを効率化します。
HeyGenはトレーニングコンテンツ内でのブランディングをどのようにサポートしますか？
HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、トレーニングビデオに会社のロゴやカラーを組み込むことができます。これにより、すべてのeラーニングと内部コミュニケーションに一貫性のあるプロフェッショナルな外観を確保します。