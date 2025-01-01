就業準備ビデオジェネレーター：AIトレーニングの簡素化
スクリプトからのテキストビデオで、求職者やオンボーディング向けの魅力的なトレーニングビデオを迅速に作成します。
小規模企業や人事部門向けに、新入社員のための90秒の歓迎オンボーディング体験を作成します。このビデオは、HeyGenのテンプレートとシーンを活用し、親しみやすいナレーションを組み合わせて、新入社員が会社の初期手続きや文化をスムーズに理解できるようにし、効果的な「就業準備ビデオメーカー」を示します。
企業トレーナーは、45秒の教育ビデオで複雑な準備戦略を簡単に説明できます。このダイナミックなプレゼンテーションは、教育的なビジュアルスタイルとHeyGenの字幕/キャプションを活用し、明確なコミュニケーションと最大限の理解を確保し、「準備トレーニングの強化」に取り組む人々に役立ちます。
内部チーム向けに新しいソフトウェア機能を迅速に説明するための30秒の簡潔なチュートリアルが必要です。効率的な「就業準備ビデオジェネレーター」の動作を示します。このビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して効果的に作成され、クリーンでステップバイステップのビジュアルとオーディオガイドを採用し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを通じて多様なプラットフォームでの共有に対応します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして組織の準備戦略ビデオメーカーの能力を向上させることができますか？
HeyGenは、あらゆる準備戦略のための高品質でプロフェッショナルなトレーニングビデオを作成する力を提供します。AIアバターとスクリプトからのテキストビデオを活用することで、複雑な戦略を効率的に明確にし、すべての準備教育プログラムで一貫したメッセージを確保できます。
HeyGenは求職者が影響力のあるAIビデオ履歴書を作成するのを支援できますか？
もちろんです。HeyGenは優れた就業準備ビデオジェネレーターとして機能し、求職者が個別のビデオ履歴書を作成するのを可能にします。AIアバターを活用し、スクリプトを魅力的なビデオに変換して、スキルや個性を示し、強い第一印象を与えます。
HeyGenは魅力的な社員トレーニングビデオの開発にどのような利点を提供しますか？
HeyGenはL&Dチームや組織がダイナミックな社員トレーニングビデオを簡単に作成するのを支援します。自動字幕、ナレーション生成、ブランディングコントロールなどの機能により、コンプライアンス、業務、技術トレーニングが魅力的で理解しやすくなります。
HeyGenは社員開発のためのトレーニングビデオの更新と維持をどのように簡素化しますか？
HeyGenは簡単に更新できるように設計されており、既存の資料を変換してトレーニングビデオを最新の状態に保つのが簡単です。これにより、トレーニングの提供が迅速になり、社員開発コンテンツが常に関連性があり、影響力を持つことを保証します。