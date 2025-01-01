求人広告動画メーカー：優秀な人材を引き寄せる
HeyGenの強力なスクリプトからのテキスト動画機能を使用して、優秀な人材を引き寄せる魅力的な採用動画を簡単に作成します。
成長中のスタートアップのユニークな文化を紹介する、小規模ビジネスオーナーや採用マネージャー向けの30秒の魅力的な採用動画を作成することを想像してみてください。この動画は、親しみやすい画面上のテキストと遊び心のあるアニメーションを組み合わせ、インスピレーションを与えるアコースティックトラックに設定されています。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、応募者にとって採用プロセスをより魅力的で負担の少ないものにする、プロフェッショナルな外観の動画を迅速に組み立てましょう。
共鳴する採用動画を本当に作成するために、企業のリクルーターやマーケティングチームを対象にした60秒の物語を開発し、特定の役割における社員の一日を強調します。このプロフェッショナルで共感的なビジュアルスタイルは、微妙なオーケストラのスコアと共に、会社の価値観を本物に伝えるべきです。最後に、HeyGenのボイスオーバー生成を使用して、洗練された説得力のあるアピールを行う強力な行動喚起を組み込みます。
エントリーレベルの求職者や若手プロフェッショナルをターゲットにした、ソーシャルプラットフォーム向けの15秒の活気ある社員募集動画を制作します。このテンポの速いモンタージュは、多様なチームメンバーが協力し、職場での活動を楽しむ様子をクイックカットで紹介し、トレンディでエネルギッシュなポップソングに合わせます。HeyGenによって生成された明確な字幕/キャプションで、音がなくてもアクセス可能でインパクトのあるものにし、すべての重要なメッセージを強化します。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして採用動画を迅速に作成するのを助けますか？
HeyGenのAI駆動ツールと豊富なビデオテンプレートにより、目立つ採用動画を迅速に作成できます。リクルートメントビデオメーカーのリーダーとして、HeyGenはプロセス全体を効率化し、優秀な人材を引き寄せることに集中できるようにします。
社員募集動画のカスタマイズオプションはどのようなものがありますか？
HeyGenを使用すると、ドラッグ＆ドロップエディターを使用して社員募集動画を完全にカスタマイズできます。テキストアニメーションを追加し、ブランドの特定の要素を統合します。豊富なメディアライブラリにアクセスして、会社の文化に完璧に合わせた動画を作成できます。
HeyGenを使用して求人広告動画を効果的に共有するにはどうすればよいですか？
HeyGenを使用すると、主要なソーシャルプラットフォーム全体での共有に最適化されたさまざまなアスペクト比で求人広告動画を簡単にエクスポートできます。応募者を直接応募ページに誘導する魅力的な行動喚起を含めましょう。
HeyGenのAI駆動の求人広告動画メーカーは時間を節約しますか？
もちろんです。HeyGenのAI駆動ツールは、高品質な動画を制作するために必要な時間と労力を大幅に削減します。求人広告動画メーカーは複雑なプロセスを自動化し、優秀な人材を引き寄せる魅力的なコンテンツを効率的に作成できるようにします。