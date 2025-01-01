求人ビデオジェネレーター: AIで採用を迅速化
魅力的なリクルートメントビデオを迅速に作成。スクリプトからのテキストを使用して、魅力的な採用コンテンツに変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
経験豊富なソフトウェアエンジニアを対象にした60秒の情報豊かな求人ビデオを、プロフェッショナルなビデオテンプレートを使用してデザインします。ビジュアルスタイルはクリーンでモダンであり、関連する画面上のテキストと自信に満ちたAIボイスが技術的な課題と会社の利点を説明します。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、求人説明を魅力的なビデオコンテンツにシームレスに変換し、ニッチな役割に効果的な求人ビデオジェネレーターにします。
キャリア初期のプロフェッショナル向けに30秒のインスピレーションを与える採用ビデオを制作し、会社内での成長に関する短いストーリーを伝えます。ビジュアルスタイルは希望に満ちたものであり、メディアライブラリ/ストックサポートから多様なストックメディアを使用し、温かく励ましのあるAIボイスを伴います。自動生成された字幕/キャプションでクリアなコミュニケーションを確保し、AIビデオジェネレーターの助けを借りて、採用メッセージを強力なコンテンツ作成に変えます。
ソーシャルメディアフィード向けに設計された15秒の注目を集めるリクルートメントビデオを作成し、受動的な候補者をターゲットにした活気に満ちた高速なビジュアルスタイルを使用します。簡潔なテキストプロンプトを使用して主要な仕事の利点を強調し、視覚的な魅力を高めるために微妙なアニメーションを組み込みます。アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに最適化し、採用メッセージの最大のリーチとインパクトを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIを使ってどのようにクリエイティブなコンテンツ作成を強化できますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターと多様なカスタマイズ可能なビデオテンプレートを使用して、魅力的なビデオを生成する力をユーザーに提供します。これにより、プロフェッショナルなコンテンツ作成がさまざまなニーズに対してアクセスしやすくなります。
HeyGenが効果的な求人ビデオジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenは、テキストプロンプトから魅力的なリクルートメントビデオコンテンツを簡単に作成できるようにし、求人説明を迅速にダイナミックな採用ビデオに変換します。そのテキストからビデオへの生成機能は、効率的な人材獲得マーケティングに最適です。
HeyGenはAIボイスを生成し、ビデオの翻訳を提供できますか？
はい、HeyGenは自然な音声と正確なリップシンクを備えたスクリプトを読み上げる高度なAIボイスジェネレーターを備えています。これには翻訳の強力なサポートが含まれており、世界中の多様なオーディエンスにリーチすることができます。
HeyGenはソーシャルメディア向けにビデオをカスタマイズする機能を提供していますか？
HeyGenは、ロゴや色のカスタマイズを含む多用途なビデオエディターとブランディングコントロールを提供し、さまざまなプラットフォーム向けにコンテンツを調整できます。アスペクト比を簡単に調整し、ビデオテンプレートを活用してソーシャルメディアでのエンゲージメントを最適化できます。