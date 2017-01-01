求人動画ジェネレーター: トップタレントをより早く採用
小規模ビジネスオーナー向けに、さまざまなソーシャルプラットフォームでの求人広告を促進するための30秒のエネルギッシュなマーケティング動画を開発します。ビジュアルスタイルは明るくポジティブで、HeyGenの「スクリプトからのテキスト動画生成」機能を使用したフレンドリーで会話的なナレーションを目指し、応募者にとってリクルートメントを親しみやすく、エキサイティングに感じさせます。
企業のリクルーターを対象にした革新的な60秒のリクルートメント動画を制作し、リクルートメント動画メーカーが採用をどのように近代化できるかを示します。この動画では、プロフェッショナルな「AIアバター」が会社の主要な利点を明確で魅力的な「ナレーション生成」で伝え、洗練されたミニマリストなグラフィックスと洗練されたインスパイアリングなサウンドトラックを背景に、受動的な求職者に最先端の技術を伝えます。
マーケティングチーム向けに、新しい求人の強力なコールトゥアクションを含む15秒のソーシャルメディア動画をデザインします。ビジュアルスタイルは大胆で直接的で、明るい色とシャープなテキストを使用し、インパクトのある緊急性のあるオーディオトラックを使用します。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を活用して、このダイナミックなクリップをさまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化し、求職者への最大のリーチを確保します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なマーケティング動画を作成するのに役立ちますか？
HeyGenは高度なAI動画ジェネレーターで、さまざまなソーシャルプラットフォーム向けにプロフェッショナルなマーケティング動画を迅速に制作できます。AIアバターとドラッグ＆ドロップエディターを活用して、効率的にクリエイティブなビジョンを実現します。
HeyGenはリクルートメント動画のテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenは求人動画の生成や社員募集に最適なビデオテンプレートを豊富に提供しています。これらのビデオテンプレートはコンテンツ制作を効率化し、インパクトのあるソーシャルメディア動画を簡単に制作できます。
HeyGenが効果的なAI動画ジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenはリアルなAIアバターと高品質なナレーション生成を通じてテキストを動画に変換することで優れています。この強力なAI技術により、洗練された広告動画を簡単に作成し、魅力的なコールトゥアクションを手軽に追加できます。
HeyGenは異なるソーシャルプラットフォーム向けの動画広告を作成できますか？
もちろんです。HeyGenはオンライン動画広告メーカーとして機能し、あらゆるソーシャルプラットフォームに最適化された多様な動画広告を制作できます。ロゴや色などのブランディングコントロールを実装して、すべてのソーシャルメディア動画で一貫したブランドアイデンティティを維持します。