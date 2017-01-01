ジョブ概要動画ジェネレーター: 魅力的な採用動画を作成
AIアバターを使用してブランドを人間化し、トップタレントを引き付ける魅力的な採用動画にジョブディスクリプションを簡単に変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ソーシャルメディア向けに45秒の雇用主ブランディング動画を開発し、潜在的な候補者や業界の仲間を引き付けます。この動画は、会社の文化を様々なテンプレートとシーンを通じて強調し、字幕/キャプションで重要なメッセージを強化する、ダイナミックで志向的なビジュアルとオーディオスタイルを採用します。
社内従業員向けに新しいパフォーマンスレビューのプロセスを詳述した30秒のジョブ評価概要動画を制作します。この動画は、プロフェッショナルなAIアバターを使用してメッセージを伝え、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して様々なプラットフォームに最適化された、明確で簡潔かつ励みになるトーンを持っています。
キャリアページ用に包括的な90秒の説明動画を設計し、候補者に採用プロセス全体を案内します。ビジュアルとオーディオスタイルは歓迎的で詳細であり、スクリプトからのテキストを動画に変換してステップバイステップの情報を伝え、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの豊富なメディアで補完します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてジョブ概要動画の作成を簡素化しますか？
HeyGenはAIビデオジェネレーター技術を活用して、魅力的なジョブ概要動画の作成を簡素化します。多様なAIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、テキストスクリプトをプロフェッショナルな動画に変換し、採用プロセスを大幅に効率化します。
HeyGenは採用動画を強化するためにどのような機能を提供しますか？
HeyGenはリアルなAIアバターや高度な音声生成機能などを提供し、採用動画を強化します。また、プロフェッショナルな字幕/キャプションを追加し、すべてのソーシャルメディアプラットフォームやキャリアページで一貫した外観を維持するためのブランディングコントロールを利用できます。
HeyGenは採用以外の目的、例えば従業員評価にも使用できますか？
はい、HeyGenは多用途で、採用動画以外にも使用できます。効果的なジョブ評価概要動画メーカーとして機能し、魅力的な従業員評価動画、パフォーマンスレビュー動画、さらにはHRの洞察を向上させるためのトレーニングモジュールを作成するのに役立ちます。
HeyGenはどのようにして高品質でプロフェッショナルなAI生成動画を保証しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーター技術を通じて高品質なAI生成動画を保証し、広範なビデオ編集オプションと豊富なメディアライブラリを提供します。また、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、すべてのプラットフォームでプロフェッショナルに見えるようにトーキングヘッドを最適化できます。