ジョブオンボーディングビデオジェネレーター: 簡単で魅力的な新入社員向けビデオ
高度なAIアバターを使用して、チームのためにパーソナライズされた魅力的なオンボーディングビデオを迅速に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員に会社の基本的な価値観を示すことを目的とした60秒の「社員オンボーディングビデオ」を開発してください。プロフェッショナルでありながら温かみのあるビジュアルスタイルを採用し、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用して、緻密に作成されたスクリプトからビジョンを実現し、会社の理念に共鳴する明確な「ボイスオーバー生成」で強化します。
特定の部門を紹介するための30秒の「バーチャルオンボーディングビデオ」を制作し、インターンを対象にしたテンポの速い情報豊富なビジュアルスタイルを採用してください。HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して関連するビジュアルを取り入れ、「字幕/キャプション」を含めて重要な情報を強調し、ビデオ内の「アニメーション」を明確でアクセスしやすくし、迅速な学習を促進します。
新しい社内ソフトウェアのための45秒の「ジョブオンボーディングビデオジェネレーター」チュートリアルを想像してください。新しいチームメンバー向けに設計されたクリーンなビジュアルスタイルの指導ビデオを作成し、「AIアバター」が明確な指示を提供します。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用して、ビデオがさまざまな社内プラットフォームに完璧にフォーマットされるようにし、「アニメーションビデオ作成」ガイドのプロセスを簡素化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして社員オンボーディングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenのAIオンボーディングビデオメーカーは、魅力的な社員オンボーディングビデオの作成プロセスを簡素化します。直感的なテキストからビデオへの機能とカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、プロフェッショナルなコンテンツを迅速に生成でき、優れたジョブオンボーディングビデオジェネレーターとなります。
HeyGenのクリエイティブツールでオンボーディングビデオをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenはビデオを広範囲にカスタマイズする力を与えます。さまざまなビデオテンプレートから選び、アニメーションを追加し、多様なサウンドアセットを統合し、ブランドコントロールを適用することで、各バーチャルオンボーディングビデオが会社のアイデンティティに完全に一致するようにします。
AIアバターはバーチャルオンボーディングビデオの強化にどのように役立ちますか？
HeyGenのAIアバターは、バーチャルオンボーディングビデオに個人的なタッチを加え、新入社員にとってより魅力的な体験を提供します。これらのリアルなアバターは、自然なボイスオーバーでメッセージを伝え、オンボーディングビデオでの旅の始まりを歓迎し、情報豊かにします。
HeyGenから完成したオンボーディングビデオをどのように共有またはエクスポートできますか？
オンボーディングビデオが完成したら、HeyGenはそれを簡単にエクスポートできるようにします。高品質のMP4形式でビデオをダウンロードして社内で使用するか、さまざまなプラットフォームでのソーシャルメディア共有のために簡単に準備できます。これにより、広範なアクセスが可能になります。