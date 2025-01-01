求人ニュースビデオメーカー: 魅力的なレポートを迅速に作成
リアルなAIアバターを使って魅力的な求人ニュースビデオを生成し、レポート作成の時間とリソースを節約します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
技術愛好者やIT求職者を対象に、人工知能の雇用状況の突然の変化に焦点を当てた45秒のダイナミックな速報動画を制作します。鮮やかでテンポの速いビジュアルと緊急性のある注目を引く声を活用し、HeyGenの多様なテンプレートとシーンがどのように迅速にカスタマイズされ、タイムリーな更新を提供するかを示します。
ソフトウェア開発者やプロダクトマネージャー向けに設計された90秒の説明動画を開発し、人気のある求人プラットフォームの新機能を詳述します。このニュース説明動画は、魅力的で教育的なビジュアルスタイルと会話調のトーンを特徴とし、HeyGenのトーキングアバターを活用して複雑な情報を明確に提示し、自動生成された字幕/キャプションでアクセシビリティを向上させます。
企業コミュニケーションチームやマーケティングマネージャーを対象にした洗練された2分間の企業動画を作成し、HeyGenが社内ブランド化にどのように利用できるかを示します。企業全体のニュース動画や求人情報の発表において、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからカスタムアセットを統合し、さまざまな社内プラットフォーム向けにアスペクト比のリサイズとエクスポートを最適化する方法を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIを使ってニュースビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは直感的なAIニュースビデオジェネレーターとして機能し、テキストを魅力的なニュースコンテンツに迅速に変換します。当プラットフォームは高度なAIツールとトーキングアバターを活用し、ビデオ制作のワークフロー全体を効率化し、ニュースビデオの作成を誰にでもアクセス可能にします。
HeyGenはテキストからニュースビデオを生成するためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは強力なテキスト・トゥ・ビデオ機能を提供し、スクリプトを入力するだけでニュースビデオを生成できます。プラットフォームはボイスオーバー生成と自動字幕を統合し、プロフェッショナルな品質の出力を保証し、従来のビデオ編集ツールの必要性を大幅に削減します。
HeyGenは私のニュースチャンネルのビデオのブランド一貫性を維持するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenはカスタムロゴや色などの包括的なブランドコントロールを含んでおり、ニュースビデオがチャンネルのアイデンティティに完全に一致するようにします。ニューステンプレートと豊富なメディアライブラリが視覚的一貫性をさらにサポートし、プロフェッショナルなニュースビデオメーカーにとって重要です。
HeyGenを使ってどのような種類のニュースコンテンツを作成し、共有できますか？
HeyGenを使用すると、速報ニュースの更新、ニュース説明動画、求人ニュースビデオメーカーコンテンツなど、多様なニュースビデオを制作できます。HeyGenは柔軟なアスペクト比と簡単なエクスポートおよび共有オプションをサポートしており、ソーシャルメディアプラットフォームでの配信に最適です。