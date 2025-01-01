ジョブインサイトビデオメーカー: トップタレントをより早く見つける

直感的なスクリプトからのテキスト-ビデオ機能で魅力的なリクルートメントビデオを作成し、雇用主ブランディングを強化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
求職者向けに45秒の教育ビデオを作成し、「ジョブインサイトビデオメーカー」として特定の役割の利点を説明します。ビジュアルとオーディオスタイルは魅力的で親しみやすく、明るい背景音楽と明瞭なナレーションを特徴とし、「字幕/キャプション」と「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を効果的に利用して、プラットフォーム全体でのアクセシビリティを確保します。
サンプルプロンプト2
マーケティングおよびHRチーム向けに1分30秒の「雇用主ブランディングビデオ」を開発し、会社の文化を強調してトップタレントを引き付けることを目的としています。ビデオは洗練されたシネマティックなビジュアルスタイルで、控えめな背景音楽を備え、プロフェッショナルなナレーションのためにHeyGenの「ボイスオーバー生成」を活用し、高品質なビジュアルのために広範な「メディアライブラリ/ストックサポート」を利用します。
サンプルプロンプト3
営業プロフェッショナルやプロジェクトマネージャー向けに、仕事関連のデータや更新情報を素早く共有する30秒の「ビデオプレゼンテーション」を制作します。このビデオはエネルギッシュでプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用し、HeyGenの多様な「テンプレートとシーン」を利用して迅速に作成し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を通じてLinkedInなどのプラットフォームでの最適な視聴を確保します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ジョブインサイトビデオメーカーの使い方

魅力的なビデオジョブインサイトでリクルートメント戦略を変革します。トップタレントを引き付け、採用プロセスを強化するプロフェッショナルな雇用主ブランディングビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
ジョブインサイトのスクリプトをプラットフォームに直接貼り付けます。スクリプトからのテキスト-ビデオ機能が、テキストを瞬時に魅力的なビデオコンテンツに変換します。
2
Step 2
AIアバターを選ぶ
多様なAIアバターから選択し、ジョブインサイトをプロフェッショナルに提示し、ビデオに人間味を加えます。
3
Step 3
ボイスオーバーを追加
高度なボイスオーバー生成を使用して、ジョブインサイトを明確に伝え、視聴者の理解を深める魅力的なボイスオーバーを追加します。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
最終的なジョブインサイトビデオをエクスポートし、ソーシャルメディア、LinkedIn、またはキャリアページに完璧にフィットするようにアスペクト比をリサイズします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

本物の社員ストーリーを共有

現在の社員からの本物のビデオ証言を制作し、会社の文化とキャリア成長を示して、見込みのある採用者を強力に引き付けます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてテキストからプロフェッショナルなビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、スクリプトを直接魅力的なビデオに変換する高度なスクリプトからのテキスト-ビデオ機能とAIアバターを使用して、ビデオ制作を効率化します。このAIビデオジェネレーターは、従来のビデオ作成時間を大幅に短縮します。

HeyGenは私のコンテンツのためにリアルなAIアバターとボイスオーバーを生成できますか？

はい、HeyGenはリアルなAIアバターと強力なボイスオーバー生成を備えており、俳優や録音スタジオを必要とせずにダイナミックなビデオプレゼンテーションを作成できます。さらに、アクセシビリティとリーチを向上させるために自動的に字幕/キャプションを含めます。

HeyGenはさまざまなプラットフォーム向けにどのような柔軟な編集とエクスポートオプションを提供しますか？

HeyGenは、ソーシャルメディアやLinkedInビデオなどのプラットフォームに完璧に適応するための重要なアスペクト比のリサイズを含む包括的なオンラインビデオエディタ機能を提供します。すべてのチャンネルで最適な視聴のために、コンテンツを簡単に調整してエクスポートできます。

HeyGenはビデオプロジェクトを迅速に開始するためのリソースを提供していますか？

もちろんです。HeyGenは豊富なビデオテンプレートと広範なメディアライブラリを提供しており、ユーザーがビデオプロジェクトを迅速に開始しカスタマイズできるようにします。この強力なオンラインビデオエディタは、効率的なコンテンツ作成を初めからサポートします。