ジョブ説明動画メーカー：オンボーディングとトレーニングを簡素化

リアルなAIアバターを使用して、複雑な概念を理解しやすくする魅力的なトレーニングとオンボーディング動画を簡単に作成します。

新入社員向けに、社内プロジェクト承認プロセスの複雑なワークフローを説明する60秒の説明動画を制作してください。ビジュアルスタイルはモダンでクリーンにし、フレンドリーでプロフェッショナルなAIボイスを使用し、HeyGenのAIアバターを活用して情報を明確に伝えます。

小規模ビジネスオーナーを対象に、オンラインストア用の魅力的な商品説明動画を簡単に作成する方法を示す45秒のビデオチュートリアルを開発してください。この動画はエネルギッシュなビジュアルスタイルを特徴とし、HeyGenのボイスオーバー生成を利用して明確で簡潔なナラティブを提供します。
新しいSaaS製品の機能を潜在顧客に紹介する30秒のダイナミックなアニメーション動画を作成してください。ビジュアルスタイルはカラフルでダイナミックにし、アップビートなバックグラウンドミュージックとフレンドリーなナレーターをサポートし、HeyGenの多様なテンプレートとシーンをフル活用して製品のコアな利点を紹介します。
マーケティングチーム向けに、革新的な新しいソーシャルメディア戦略とその実施ステップを概説するプロフェッショナルな60秒の動画を生成してください。ビジュアルスタイルはスリークでコーポレートにし、自信に満ちた権威あるAIボイスを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト動画作成機能を活用して、コンテンツ作成の効率性を強調します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

ジョブ説明動画メーカーの使い方

直感的なプラットフォームを使用して、ジョブ説明を魅力的な説明動画に変換し、役割を明確に伝え、優秀な人材を引き付けます。

Step 1
テンプレートを選択するか、ゼロから始める
プロフェッショナルな説明動画テンプレートから選択するか、白紙のキャンバスから新しいプロジェクトを作成して、ジョブ説明動画を始めましょう。これがメッセージの基盤を築きます。
Step 2
スクリプトを作成し、ボイスオーバーを生成する
ジョブ説明またはスクリプトを入力します。プラットフォームは、先進的なAIボイスジェネレーターを活用して、テキストを自然な音声に変換し、ビジュアルと完璧に同期させます。
Step 3
AIアバターとビジュアルを追加する
リアルなAIアバターを取り入れて、ジョブ説明をプレゼンテーションし、動画を生き生きとさせます。豊富なメディアライブラリから魅力的なビジュアルを追加して、さらにエンゲージメントを高めましょう。
Step 4
説明動画をエクスポートして共有する
アクセシビリティのためにオプションで字幕を追加し、希望のフォーマットとアスペクト比で作成物をエクスポートし、どのプラットフォームでも共有できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

迅速なジョブ概要クリップを制作

内部コミュニケーションや採用マーケティングのために、ジョブ役割の簡潔な概要を提供する短く魅力的な動画クリップを迅速に生成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な説明動画を作成するのに役立ちますか？

HeyGenはAIアバターと使いやすいインターフェースを活用して、プロフェッショナルな説明動画を簡単に作成することを可能にします。豊富な説明動画テンプレートライブラリとドラッグ＆ドロップエディターを利用して、あなたのビジョンを魅力的なクリエイティブコンテンツに変えましょう。

HeyGenはアニメーション動画用のAIアバターを提供していますか？

はい、HeyGenは多様な高品質のAIアバターを提供しており、シンプルなスクリプトからアニメーション動画をナレーションすることができます。これらのアバターは、先進的なAIボイスジェネレーターと組み合わせて、リアルで魅力的なプレゼンテーションを提供し、ジョブ説明動画を含むあらゆるコンテンツに対応します。

HeyGenが効率的な説明動画メーカーである理由は何ですか？

HeyGenはドラッグ＆ドロップインターフェースと豊富な説明動画テンプレートを備えた包括的なビデオエディターを提供します。この効率的なプロセスにより、マーケティング、トレーニング、または社内コミュニケーションのための高品質なAI動画を最小限の労力で制作できます。

HeyGenでアニメーション動画をブランド化することはできますか？

もちろんです。HeyGenでは、統合されたブランドコントロールを使用して、ブランドの特定のロゴや色でアニメーション動画を完全にカスタマイズできます。これにより、作成するすべてのジョブ説明動画やマーケティング動画が一貫したプロフェッショナルなブランドアイデンティティを維持します。