ジョブディレクション概要ビデオメーカー: 魅力的なガイドを作成
カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使用して、複雑な情報を明確で魅力的にするジョブディレクション概要を迅速に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーやマーケターを対象にした製品の新機能やプロセスを紹介する90秒の説明ビデオを開発します。ビデオはモダンでクリーン、かつ指導的なビジュアルスタイルを持ち、HeyGenのテンプレートとシーン、字幕/キャプションを効果的に使用して重要なステップと利点を強調します。
求職者が際立つための魅力的な60秒のビデオ履歴書をデザインし、彼らのユニークなスキルと経験に焦点を当てます。クリエイティブでプロフェッショナル、かつパーソナライズされたビジュアルとオーディオスタイルを採用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能とメディアライブラリ/ストックサポートを活用してダイナミックなビジュアルストーリーテリング要素を追加します。
企業トレーナーや教育者向けに複雑な技術的概念やソフトウェアチュートリアルを簡素化する2分間の技術トレーニングビデオを制作します。ビジュアルとオーディオスタイルは権威ある、詳細で視覚的に情報を提供するものであり、HeyGenのAIアバターを使用して情報を明確に提示し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを通じてマルチプラットフォーム対応を確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして企業のビデオ作成プロセスを効率化しますか？
HeyGenは、AIアバターと使いやすいドラッグ＆ドロップエディターを活用して、企業が魅力的な説明ビデオや製品デモを効率的に作成できるようにします。これにより、プロフェッショナルなビデオコンテンツが誰にでもアクセス可能になります。
HeyGenが提供するビデオ編集の高度な技術的機能は何ですか？
HeyGenは、スクリプトからのAI駆動のテキスト-to-ビデオ、先進的なナレーション生成、自動字幕/キャプションを含む強力なオンラインビデオメーカーのツールを提供します。これらの機能により、広範な技術的専門知識を必要とせずに洗練されたビデオ編集が可能です。
HeyGenで作成したビデオに自社の特定のビジュアルアイデンティティを統合できますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、好みの色、独自のフォントを簡単に組み込むことができます。これにより、制作されたすべてのビデオが一貫したプロフェッショナルなブランドアイデンティティを維持します。
HeyGenはさまざまなプラットフォーム向けの多様なビデオフォーマットとコンテンツ要件をサポートしていますか？
はい、HeyGenはカスタマイズ可能なビデオテンプレート、ストックサポートのための広範なメディアライブラリ、柔軟なアスペクト比のリサイズを提供することで、幅広いコンテンツニーズをサポートしています。これにより、ビデオがさまざまなソーシャルメディアやビジネスプラットフォームでのエクスポートと配信に最適化されます。