トップクラスのビデオエディタ職務記述書を作成する

才能を引き付け、採用を効率化し、AIアバターを使用して役割を魅力的に提示するための必須スキルと資格を定義します。

HRプロフェッショナル向けに30秒の指導ビデオを作成し、効果的に重要な「スキルと資格」を強調する魅力的な「ビデオエディタの職務記述書」の作成方法を詳述します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで情報豊富にし、明確なナレーションを使用し、HeyGenのAIアバターを活用して重要なポイントを重厚に提示します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
将来のビデオエディタを対象にした45秒のダイナミックなビデオを制作し、「音声と映像の映像をレビュー」し、「生の映像」を洗練された作品に変える創造的なプロセスを示します。魅力的なビジュアルとオーディオスタイルを採用し、アップビートな音楽とクイックカットを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、迅速に魅力的な対話を生成します。
サンプルプロンプト2
リクルーターと求職者向けに60秒のデモンストレーションビデオを作成し、「映像を強化するためのグラフィックの追加」がビデオ品質を向上させる方法を示し、「ビデオ編集、写真編集、制作ソフトウェアの知識」の重要性を強調します。ビジュアルスタイルはモダンでクリーンにし、明瞭なナレーションを使用し、HeyGenの字幕/キャプションを活用してアクセシビリティと明確さを確保します。
サンプルプロンプト3
マーケティングエージェンシーと中小企業を対象にした30秒の説得力のあるビデオをデザインし、熟練した「ビデオプロダクションエディタ」を雇う価値と徹底した「ポートフォリオレビュー」プロセスの重要性を説明します。ビジュアルスタイルは洗練されて説得力があり、自信に満ちたトーンを使用し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用してプロフェッショナルなプレゼンテーションを迅速に組み立てます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

職務記述書ビデオメーカーの仕組み

書かれた職務記述書を魅力的なビデオ形式に簡単に変換し、優秀な人材を引き付け、主要な責任を強調します。

1
Step 1
職務記述書スクリプトを作成する
HeyGenにテキストを入力し、役割の主要な責任と期待を詳述します。スクリプトからのテキストビデオ機能が「職務記述書」を初期のビジュアルドラフトに変換します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選ぶ
ビデオのプレゼンターとして適切なAIアバターを選択し、スクリプトで概説されたポジションに必要な「スキルと資格」に人間味を加えます。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加する
メディアライブラリから関連するビジュアルを使用してビデオを強化し、ブランドコントロールを使用して会社の色とロゴを適用します。これにより、職場環境を視覚化し、ブランドアイデンティティと一致させます。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有する
最終ビデオをレビューし、最後の調整を行った後、アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまなプラットフォームで共有可能な「ビデオプロダクションエディタ」レベルのコンテンツを生成します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ビデオで採用コミュニケーションを効率化する

.

役割と企業文化の理解を改善するために、情報豊富なビデオコンテンツを迅速に作成します。

background image

よくある質問

HeyGenはビデオエディタの職務記述書に通常見られるタスクをどのように効率化しますか？

HeyGenはビデオ作成の多くの側面を自動化し、AIアバターとナレーションを使用してスクリプトをビデオに変換することで、ビデオエディタの職務記述書を満たすのを助けます。これにより、従来はビデオ編集ソフトウェアを広範に使用する必要があったタスクが大幅に効率化されます。

HeyGenを使用したビデオ制作で強化されるスキルと資格は何ですか？

ビデオプロダクションエディタは通常、幅広いスキルを必要としますが、HeyGenはグラフィックの追加、ブランドの一貫性の確保、自動字幕生成のツールを提供することで効率を高めます。ユーザーは、手動のビデオ編集ソフトウェアの代わりに、HeyGenの高度な機能を活用してプロンプトエンジニアリングとクリエイティブディレクションの専門知識を開発します。

HeyGenは従来のフィルムエディタのように生の映像や音声の処理を行えますか？

HeyGenは主にスクリプトや既存のメディア資産からビデオコンテンツを生成し、フィルムエディタのように直接生の映像を編集するわけではありません。テキスト、ストックメディア、AI生成のナレーションから新しい視覚的および聴覚的な体験を作成することに焦点を当てており、音声と映像の映像を広範にレビューする必要を回避します。

HeyGenはビデオプロデューサーのためにビデオ出力品質を最適化するためにどのようなツールを提供していますか？

HeyGenはビデオプロデューサーのために包括的なツールを提供しており、ブランドコントロール、カスタマイズ可能なテンプレート、自動字幕生成を含みます。これらの機能により、グラフィックやプロフェッショナルなプレゼンテーションなどの側面を手動のビデオ編集ソフトウェアを使用せずに効果的に処理し、高品質のビデオコンテンツを作成できます。