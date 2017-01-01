より良い採用：求人説明ビデオジェネレーター
スクリプトからテキストをビデオに変換して魅力的な求人ビデオを簡単に作成し、採用プロセスを効率化し、理想的な候補者を引き付けます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
コンテンツクリエイター向けに、AIビデオジェネレーターの力を紹介する45秒のダイナミックなマーケティングビデオを開発します。ビジュアルとオーディオスタイルは現代的でエネルギッシュであり、フレンドリーなAIアバターが新しいアイデアを簡単に提示します。カメラを必要とせずに高品質で魅力的なコンテンツを簡単に制作できることを示すために、HeyGenのAIアバターを強調します。
YouTuberやデジタルマーケターを対象にした90秒の情報ビデオを制作し、YouTubeビデオ説明ジェネレーターを使用してビデオコンテンツを最適化し、視認性を向上させる方法を詳述します。ビジュアルはクリーンで、画面上のグラフィックを伴い、SEO最適化された説明を効果的に作成する方法を説明するアップビートなサウンドトラックと正確なナレーション生成が付随します。
求職者や個人ブランドを構築するプロフェッショナル向けに、AIを活用した自己紹介ビデオを作成することに焦点を当てた、インスピレーションを与える60秒の個人ブランドビデオをデザインします。スタイルは洗練されており、励みになるもので、HeyGenで利用可能なさまざまなプロフェッショナルテンプレートとシーンを示し、ユーザーが自分自身を簡単に最高の形で提示できるようにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは多様なコンテンツのAIビデオ生成をどのように支援しますか？
HeyGenは高度なAIアバターテクノロジーとスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、アイデアを迅速にプロフェッショナルなビデオに変換します。これは、制作を効率化したいコンテンツクリエイターにとって理想的なAIビデオジェネレーターです。
HeyGenはビデオのSEO最適化された説明を作成するのに役立ちますか？
HeyGenは主にビデオコンテンツ自体の生成に焦点を当てていますが、その機能により高品質で魅力的なビデオを作成し、自然に強力なSEO最適化された説明をサポートします。HeyGenの編集ツールを使用して、ビデオコンテンツが関連するキーワードと完全に一致するようにすることができます。
HeyGenにはどのようなビデオカスタマイズの編集ツールがありますか？
HeyGenは、オートキャプション生成、ナレーション生成、プロフェッショナルテンプレートの使用などの強力な編集ツールを提供します。ユーザーはまた、ロゴやカスタムカラーを組み込むためのブランディングコントロールを利用して、一貫したブランドアイデンティティを確保できます。
HeyGenはさまざまなタイプのAI駆動ビデオの生成に適していますか？
もちろんです。HeyGenは多様なコンテンツを生成できるビデオ説明ジェネレーターであり、AI駆動の自己紹介ビデオから詳細な求人説明ビデオまで幅広いコンテンツを制作できます。その多様なテンプレートとAIアバターは、多くの業界のコンテンツクリエイターを支援します。