求人広告ビデオメーカー: 魅力的なリクルートメントビデオを作成
求人広告のスクリプトを魅力的なビデオ広告に簡単に変換し、制作コストを削減し、理想的な候補者を引き付けましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングエージェンシーやD2Cブランドを対象にした45秒の説明ビデオを開発し、テスティモニアルビデオや新しいチームロールの紹介における「AIアバター」技術の力を示してください。親しみやすく本物のビジュアルスタイルを採用し、クリアでクリーンなアニメーションと温かく招くようなナレーションを組み合わせてください。「AIアバター」が一貫した品質と感情のニュアンスでメッセージを伝え、生産コストを削減する方法を示してください。
パフォーマンスマーケターやクリエイティブチーム向けに、簡単に高コンバージョンの「UGC広告」を生成する方法を強調する、60秒のソーシャルメディアビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはエネルギッシュで親しみやすく、人気のあるユーザー生成コンテンツのトレンドを模倣し、トレンドの背景音楽を伴わせてください。特に、自動化された「字幕/キャプション」を特徴とし、すべてのソーシャルメディアプラットフォームで最大のエンゲージメントとアクセシビリティを確保し、生の映像を洗練された「ソーシャルメディアビデオ」に変換してください。
コンテンツクリエイターや採用マネージャーを対象にした40秒のプロモーションビデオを設計し、「AIビデオ広告メーカー」としてのHeyGenの効率性を紹介してください。ビジュアルとオーディオスタイルはモダンでシンプルであり、明確なステップと迅速な反復を示してください。「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能が、ジョブディスクリプションやマーケティングコピーを多様な「ビデオバリアント」に迅速に変換し、大規模な予算を必要とせずにA/Bテストや多言語のオーディエンスにリーチする方法に焦点を当ててください。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして高パフォーマンスのAIビデオ広告の作成を簡素化しますか？
HeyGenのAIビデオ広告メーカーは、魅力的なビデオ広告の作成プロセスを簡素化します。スクリプトを入力し、多様なAIアバターから選択し、カスタマイズ可能なビデオテンプレートを活用して、高品質で魅力的なコンテンツを制作します。
HeyGen内でAIアバターやビデオコンテンツをカスタマイズできますか？
もちろんです！HeyGenでは、ビデオ広告のための広範なカスタマイズが可能です。さまざまなAIアバターから選択したり、カスタムアバターを作成したりできます。ブランドカラーを簡単に統合し、Bロールを追加し、スクリプトを編集して、コンテンツがブランドのメッセージに完全に一致するようにします。
HeyGenが魅力的なソーシャルメディアビデオやUGC広告の制作に最適な理由は何ですか？
HeyGenは、魅力的なソーシャルメディアビデオや本物のUGC広告を作成するための強力なプラットフォームを提供します。幅広いビデオテンプレート、自動キャプション、多様なAIアクターを使用して、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化された魅力的なコンテンツを迅速に生成できます。マーケティングエージェンシーやコンテンツクリエイターに最適です。
HeyGenはどのようにして説明ビデオやテスティモニアルビデオのような多様なビデオコンテンツの作成をサポートしますか？
HeyGenは、プロフェッショナルな説明ビデオや本物のテスティモニアルビデオを含むさまざまなビデオコンテンツを効率的に制作する力をユーザーに提供します。スクリプトをAIアバターを使用したダイナミックなシーンに変換することで、制作コストを大幅に削減し、複数のビデオバリアントを簡単に生成し、全体的なコンテンツワークフローを強化します。