HRプロフェッショナルやリクルーター向けに、魅力的な「求人広告ビデオメーカー」コンテンツを簡単に作成できる方法を紹介する、30秒のダイナミックなビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルであり、鮮やかな色のアクセントを使用し、音声は明快で簡潔なナレーションを伴うアップビートでインスパイアリングなトラックを使用してください。HeyGenの「テンプレートとシーン」を使用して、トップタレントを迅速に引き付けるための簡単な作成プロセスを強調してください。

ビデオを生成