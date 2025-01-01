Jiraチュートリアルビデオメーカー: 魅力的なAIビデオを作成

AIアバターを使用して、チームのコラボレーションと学習を強化する明確なJiraトレーニングビデオを簡単に制作。

新しいチームメンバーがJiraでタスクを作成および更新するための基本的なステップを示す1分間のオンボーディングビデオを作成してください。このビデオでは、フレンドリーなAIアバターが、初心者が初めてのJiraチュートリアルを体験する際に、温かく励ましの声で明確なステップバイステップの指示を提供します。

サンプルプロンプト1
経験豊富なプロジェクトマネージャー向けに、Jira内でのカンバンボードの効果的な設定と管理方法を詳述する2分間の高度なトレーニングビデオを制作してください。この技術的に焦点を当てたビデオは、スクリプト生成からのプロフェッショナルなテキストからビデオへの変換を活用し、複雑なアジャイルコンセプトを強調するために明確な字幕を補完します。
サンプルプロンプト2
Jira管理者およびパワーユーザーを対象とした90秒の指導ビデオを開発し、Jiraダッシュボードをカスタマイズして実用的な洞察を得る方法を紹介してください。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的であり、プロフェッショナルなテンプレートとシーンを使用してさまざまなカスタマイズ可能なビューを効果的に提示し、詳細で落ち着いたナレーションでサポートされます。
サンプルプロンプト3
クロスファンクショナルな開発チーム向けに、Jira内でのチームコラボレーションと効率的な作業追跡のベストプラクティスを示す1.5分間のハウツートレーニングビデオを設計してください。この魅力的なビデオは、チームの役割を表す多様なAIアバターを利用し、インタラクションを示し、さまざまな内部コミュニケーションプラットフォームでの最適な視聴を確保するために鮮明なアスペクト比のリサイズとエクスポートを行います。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

Jiraチュートリアルビデオの作り方

AI搭載ツールとテンプレートを使用して、魅力的で正確なJiraトレーニングビデオ、製品デモ、ハウツーガイドを迅速に作成。

1
Step 1
スクリプトを生成
まず、Jiraのワークフローやトピックを概説します。HeyGenのAIツールを使用して、詳細なスクリプトを自動生成し、トレーニングビデオの基盤を築きます。
2
Step 2
AIアバターでビジュアルを組み込む
Jiraの画面を録画するか、HeyGenのAIアバターを統合して、エンゲージメントと明確さを向上させます。これらのアバターは、複雑なワークフローを簡単に理解できるようにナレーションを行います。
3
Step 3
プロフェッショナルなボイスオーバーで洗練
HeyGenのボイスオーバー生成を使用して、Jiraチュートリアルを明確でプロフェッショナルにします。自然な音声のナレーションを簡単に追加し、ステップやコンセプトを効果的に説明します。
4
Step 4
チュートリアルをブランディングしてエクスポート
ロゴやカラーを含むチームのブランディングコントロールを適用して、ビデオをカスタマイズします。最後に、さまざまなフォーマットで洗練されたJiraトレーニングビデオをエクスポートし、プラットフォーム間での共有に備えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

迅速なJira説明クリップを作成

Jiraのヒントや更新のための魅力的で短いビデオクリップを迅速に生成し、複雑な概念を簡素化してチームの理解と採用を促進します。

よくある質問

HeyGenのAI搭載ツールはどのようにしてJiraチュートリアルビデオの作成を強化しますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターやスクリプトからのテキストからビデオへの生成を含む高度なAIツールを活用し、プロフェッショナルなJiraトレーニングビデオの制作を効率化します。このAIベースのビデオ編集機能により、従来の方法と比較して時間とリソースを大幅に削減できます。

HeyGenは複雑なJiraワークフローのための魅力的なトレーニングビデオを作成するのに役立ちますか？

はい、HeyGenはeラーニングやチームトレーニングのために設計されたカスタマイズ可能なビデオテンプレートと強力なビデオ編集機能を幅広く提供しています。これらのツールを使用することで、ユーザーは複雑なJiraワークフローを簡単に視覚化し、理解と記憶を向上させる魅力的なビデオを作成できます。

HeyGenを使用してJiraトレーニングコンテンツをブランディングするためのカスタマイズオプションは何ですか？

HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、Jiraチュートリアルビデオにロゴやブランドカラーを組み込むことができます。また、カスタムボイスオーバーや正確なキャプションを追加して、コンテンツがアクセス可能で一貫してプロフェッショナルであることを保証します。

HeyGenを使用してJiraの高品質なハウツートレーニングビデオを簡単に制作できますか？

もちろんです。HeyGenは直感的な画面録画機能とAIベースのビデオ編集を通じて、Jiraの高品質なハウツートレーニングビデオの制作を簡素化します。これにより、迅速な作成と共有可能なリンクを介した簡単な共有が可能になり、すべてのユーザーにとってのアクセス性が向上します。