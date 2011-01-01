ジュエリー ビデオクリエーター：努力なしで印象的なビジュアルを作成

人工知能のアバターとシームレスなビデオ編集を使って、あなたのジュエリーショップのディスプレイを変身させ、魅力的なプレゼンテーションを実現しましょう。

例を探る

Agentは、単一の指示を完全なビデオに変換するために設計された最初のクリエイティブエンジンです。

結果が気に入らないのですか？
これらのコマンドのいずれかを試してみてください。

指示 1
HeyGenのテキストからビデオへの機能を使用して、60秒の魅力的な宣伝ビデオをあなたのジュエリーブランド用に作成しましょう。オンライン小売業者やソーシャルメディアマーケティングの専門家を対象に、このビデオは360度の画像キャプチャと同期した字幕を組み合わせて、あなたのジュエリーの細部が際立つようにします。ビジュアルスタイルは鮮やかでダイナミックで、LED照明効果で視聴者の注意を引きます。このビデオは製品を紹介するだけでなく、それぞれのピースの背後にあるストーリーも語ります。
指示 2
HeyGenのオフボイス生成を使用して、30秒のビデオであなたのジュエリーデザインに命を吹き込み、視聴者の注意を引きつけましょう。ソーシャルメディアのインフルエンサーやコンテンツクリエーターに最適なこのビデオは、クリーンでミニマリストなビジュアルスタイルを提示し、あなたのジュエリーの美しさが際立つようにします。テキストから音声への人工知能の助けを借りて、あなたのメッセージは明確かつ効果的に伝えられ、視聴者があなたのブランドとつながりやすくなります。
指示 3
45秒間のビデオであなたのジュエリーの手工芸を披露しましょう。このビデオは、手工芸家と愛好家のためにデザインされており、HeyGenのメディアライブラリとストックサポートを使用して、素朴で芸術的なビジュアルスタイルを提示します。手作りの品質を強調しながら、ドラッグアンドドロップの編集機能により、背景の除去をシームレスに統合でき、あなたのジュエリーがショーのスターになることを保証します。このビデオは、その本物で感動的なプレゼンテーションで視聴者を魅了するでしょう。
メッセージをコピーする
作成ボックスに貼り付けてください
あなたのビデオが生き生きとしてくるのを見てください
クリエイティブ・モーター

機材不要。編集不要。ただあなたのビデオAIエージェントが活躍するだけ。

ネイティブビデオの作成

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

エンドツーエンドのビデオ生成

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

構造と目的を持って建てられた

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

レビュー

ジュエリービデオクリエーターの仕組み

私たちの直感的なツールとAIによって強化された機能を使って、努力せずに素晴らしいジュエリーのビデオを作成しましょう。

1
Step 1
ジュエリー用ビデオテンプレートで作成する
ジュエリー用のさまざまなビデオテンプレートからプロジェクトを始めましょう。これらのテンプレートは創造的な基盤を提供し、あなたのジュエリーを最高の光で見せることに集中できるようにします。
2
Step 2
AIを使ったジュエリーモデルを追加する
AIジュエリーモデルを使用して、デザインに命を吹き込むことでビデオを向上させましょう。これらのモデルはリアルな表現を提供し、潜在的な顧客にとってより魅力的なジュエリーにします。
3
Step 3
背景を削除する
背景を削除する機能を使用して、あなたの宝石が際立つようにしてください。このツールは、製品に焦点を当てたまま、気を散らすものを取り除くのに役立ちます。
4
Step 4
同期字幕付きでエクスポートする
ビデオを同期字幕付きでエクスポートして完成させましょう。この機能により、メッセージが明確かつすべての視聴者にアクセスしやすくなり、ビデオの全体的な影響が向上します。

ユースケース

HeyGenは、AIによって強化されたツールを使用してジュエリービデオの作成を革命的に変え、シームレスなジュエリービデオ編集と視聴者を魅了する没入型のナレーションを提供します。

AIを活用した魅力的なビデオで顧客の成功事例を紹介する

Highlight customer experiences with personalized jewelry stories, using AI to create compelling narratives.

background image

よくある質問

ヘイジェンは私のジュエリーのビデオマーケティングをどのように改善できますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートとAIジュエリーモデルを使用して、印象的なジュエリービデオを作成できる強力なAIビデオジェネレーターを提供しています。ドラッグアンドドロップ編集や没入型のダブルなどの機能を使用して、視聴者を魅了するプロフェッショナルな品質のコンテンツを簡単に制作できます。

HeyGenのジュエリービデオテンプレートがユニークな理由は何ですか？

HeyGenのジュエリービデオテンプレートは、創造的かつ汎用性が高いように設計されており、AIによって生成されたモデルと同期した字幕を使用して、あなたの作品を展示することができます。これらのテンプレートは、ジュエリーの美しさとディテールを際立たせ、ブランドのビジュアルナラティブを向上させるスムーズな方法を提供します。

HeyGenはジュエリーのビデオ編集を手伝ってくれますか？

はい、HeyGenは直感的なドラッグアンドドロップインターフェースと背景削除や360度画像キャプチャなどの高度な機能を備えており、ジュエリービデオ編集を簡単にします。これらのツールにより、ビデオは洗練されプロフェッショナルになり、視聴者に強い印象を与える準備が整います。

AIでジュエリーモデルを作成するためにHeyGenを選ぶ理由は何ですか？

HeyGenは、あなたのデザインに命を吹き込む人工知能を用いたジュエリーモデル生成において際立っています。AIによるテキストから音声への変換と同期した字幕を組み合わせることで、HeyGenは魅力的でダイナミックなジュエリービデオ制作のための包括的なソリューションを提供します。