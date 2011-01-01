ジュエリー ビデオクリエーター：努力なしで印象的なビジュアルを作成
人工知能のアバターとシームレスなビデオ編集を使って、あなたのジュエリーショップのディスプレイを変身させ、魅力的なプレゼンテーションを実現しましょう。
例を探る
Agentは、単一の指示を完全なビデオに変換するために設計された最初のクリエイティブエンジンです。
結果が気に入らないのですか？
これらのコマンドのいずれかを試してみてください。
Agentは、単一の指示を完全なビデオに変換するために設計された最初のクリエイティブエンジンです。
HeyGenのテキストからビデオへの機能を使用して、60秒の魅力的な宣伝ビデオをあなたのジュエリーブランド用に作成しましょう。オンライン小売業者やソーシャルメディアマーケティングの専門家を対象に、このビデオは360度の画像キャプチャと同期した字幕を組み合わせて、あなたのジュエリーの細部が際立つようにします。ビジュアルスタイルは鮮やかでダイナミックで、LED照明効果で視聴者の注意を引きます。このビデオは製品を紹介するだけでなく、それぞれのピースの背後にあるストーリーも語ります。
HeyGenのオフボイス生成を使用して、30秒のビデオであなたのジュエリーデザインに命を吹き込み、視聴者の注意を引きつけましょう。ソーシャルメディアのインフルエンサーやコンテンツクリエーターに最適なこのビデオは、クリーンでミニマリストなビジュアルスタイルを提示し、あなたのジュエリーの美しさが際立つようにします。テキストから音声への人工知能の助けを借りて、あなたのメッセージは明確かつ効果的に伝えられ、視聴者があなたのブランドとつながりやすくなります。
45秒間のビデオであなたのジュエリーの手工芸を披露しましょう。このビデオは、手工芸家と愛好家のためにデザインされており、HeyGenのメディアライブラリとストックサポートを使用して、素朴で芸術的なビジュアルスタイルを提示します。手作りの品質を強調しながら、ドラッグアンドドロップの編集機能により、背景の除去をシームレスに統合でき、あなたのジュエリーがショーのスターになることを保証します。このビデオは、その本物で感動的なプレゼンテーションで視聴者を魅了するでしょう。
クリエイティブ・モーター
機材不要。編集不要。ただあなたのビデオAIエージェントが活躍するだけ。
Agentは、単一の指示を完全なビデオに変換するために設計された最初のクリエイティブエンジンです。
ネイティブビデオの作成
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
エンドツーエンドのビデオ生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
構造と目的を持って建てられた
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
ユースケース
HeyGenは、AIによって強化されたツールを使用してジュエリービデオの作成を革命的に変え、シームレスなジュエリービデオ編集と視聴者を魅了する没入型のナレーションを提供します。
数分で高性能な広告をAIビデオで作成.
Quickly craft stunning jewelry ads using AI video generators, enhancing brand visibility and engagement.
数分で魅力的なソーシャルネットワーク用のビデオやクリップを生成します.
Effortlessly produce captivating jewelry videos for social media, leveraging AI jewelry models and templates.
よくある質問
ヘイジェンは私のジュエリーのビデオマーケティングをどのように改善できますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートとAIジュエリーモデルを使用して、印象的なジュエリービデオを作成できる強力なAIビデオジェネレーターを提供しています。ドラッグアンドドロップ編集や没入型のダブルなどの機能を使用して、視聴者を魅了するプロフェッショナルな品質のコンテンツを簡単に制作できます。
HeyGenのジュエリービデオテンプレートがユニークな理由は何ですか？
HeyGenのジュエリービデオテンプレートは、創造的かつ汎用性が高いように設計されており、AIによって生成されたモデルと同期した字幕を使用して、あなたの作品を展示することができます。これらのテンプレートは、ジュエリーの美しさとディテールを際立たせ、ブランドのビジュアルナラティブを向上させるスムーズな方法を提供します。
HeyGenはジュエリーのビデオ編集を手伝ってくれますか？
はい、HeyGenは直感的なドラッグアンドドロップインターフェースと背景削除や360度画像キャプチャなどの高度な機能を備えており、ジュエリービデオ編集を簡単にします。これらのツールにより、ビデオは洗練されプロフェッショナルになり、視聴者に強い印象を与える準備が整います。
AIでジュエリーモデルを作成するためにHeyGenを選ぶ理由は何ですか？
HeyGenは、あなたのデザインに命を吹き込む人工知能を用いたジュエリーモデル生成において際立っています。AIによるテキストから音声への変換と同期した字幕を組み合わせることで、HeyGenは魅力的でダイナミックなジュエリービデオ制作のための包括的なソリューションを提供します。