日本語トレーニングビデオジェネレーター：プロビデオを迅速に作成
HeyGenの強力なスクリプトからのテキストビデオ機能で、スクリプトを魅力的な日本語トレーニングビデオに瞬時に変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
日本の工学系学生や経験豊富な専門家を対象にした、複雑なAIコンセプトに焦点を当てた2分間の技術説明ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンで図解が多く、正確な注釈と明確で明瞭なAIの声を使用し、詳細なスクリプトを魅力的な教育コンテンツに変換します。このビデオは、HeyGenの強力なスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、日本語で複雑な情報を正確に伝え、eラーニング体験を効果的に向上させます。
日本語を話す潜在顧客を対象にした45秒間のプロモーションビデオを制作し、新しい製品機能を発表します。ビジュアルスタイルはモダンで活気があり、ダイナミックなAIアバターが機能の利点を紹介し、アップビートなバックグラウンドミュージックが伴います。このビデオは、HeyGenの高度なAIアバターを活用して、日本語のビデオを魅力的で文化的に関連性のあるものにし、効果的なローカリゼーションと顧客エンゲージメントを確保します。
グローバルな労働力を対象にした90秒間の内部コンプライアンス研修ビデオを設計し、日本のチームを含む新しいデータプライバシー規制を説明します。ビジュアルとオーディオスタイルは企業的で情報提供的であり、プロフェッショナルなプレゼンターと明確な画面上の例を特徴とし、多言語サポートのための同期された字幕がサポートします。このビデオは、HeyGenの字幕/キャプション機能を利用して、すべての従業員が母国語に関係なく、重要な研修内容を簡単に理解できるようにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは日本語のトレーニングビデオのようなローカライズされたコンテンツの作成をどのようにサポートしますか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターは、強力な多言語サポートを提供し、AIアバターとローカライズされたボイスオーバーを効率的に使用して日本語のトレーニングビデオを作成できます。その高度な機能により、正確な音声クローンと同期された字幕を通じて、グローバルなオーディエンスに響くコンテンツを確保します。
HeyGenのAIビデオジェネレーターを使用してテキストを簡単にビデオに変換できますか？
はい、HeyGenを使用すると、スクリプトを魅力的なビデオに簡単に変換できます。テキストを入力し、AIアバターを選択し、さまざまな編集機能でカスタマイズするだけで、プロフェッショナルなコンテンツを迅速に制作できます。
HeyGenにはどのようなAIアバターとカスタマイズオプションがありますか？
HeyGenは多様なAIアバターを提供しており、ブランドに合わせてさらにカスタマイズできます。ブランドコントロール、テンプレート、豊富なメディアライブラリを使用して、ユニークでインパクトのあるビジュアルコンテンツを作成できます。
HeyGenは開発者やカスタムワークフローのためのAPI統合を提供していますか？
HeyGenはAPI統合を提供しており、開発者がその強力なAIビデオジェネレーター機能を既存のプラットフォームやカスタムワークフローにシームレスに組み込むことができます。これにより、さまざまなビジネスアプリケーション向けのスケーラブルなビデオ作成と自動化が可能になります。