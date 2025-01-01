ITチュートリアルビデオメーカーで魅力的なハウツーガイドを作成

AIを活用したビデオ作成で技術トレーニングを簡素化。ボイスオーバー生成を使用してプロフェッショナルなガイドを生成。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
技術に精通した開発者向けに設計された複雑なソフトウェアアップデートを紹介する45秒の製品チュートリアルを想像してください。ビデオはモダンでミニマリストなビジュアルスタイルを持ち、正確なアニメーションオーバーレイとプロフェッショナルなAIアバターをプレゼンターとして使用し、HeyGenのAIアバター機能を活用して洗練されたデモンストレーションを行います。
サンプルプロンプト2
新しい従業員が社内ITシステムにオンボーディングするためのクイックユーザーガイドとして機能する30秒のビデオをデザインします。このビデオは明確で指示的なビジュアルスタイルを持ち、画面上の目立つテキストキューと簡潔で情報豊富なオーディオトラックを備え、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を効果的に使用して重要なステップを迅速に伝えます。
サンプルプロンプト3
新しいクラウドセキュリティサービスを潜在的なクライアントやマーケティングチームに紹介するためのインパクトのある90秒の説明ビデオメーカーを開発します。ビジュアルとオーディオスタイルはダイナミックで信頼性があり、魅力的なアニメーションと自信に満ちたプロフェッショナルなナレーションを使用し、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して洗練された最終製品を作成します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ITチュートリアルビデオメーカーの使い方

AIを活用したプラットフォームでITトレーニングとサポートコンテンツを効率化。明確で魅力的なチュートリアルビデオを迅速かつ効率的に作成。

1
Step 1
チュートリアルスクリプトを作成
まず、ITチュートリアルの内容を作成します。**AIスクリプトジェネレーター**を使用して、ビデオの基礎となる包括的なスクリプトを迅速に作成できます。
2
Step 2
ビジュアルとボイスを選択
情報を提示するために魅力的な**AIアバター**を選択してビデオを強化します。人間のようなボイスオーバーを生成し、豊富なメディアライブラリからシーンを完成させるための素材を選びます。
3
Step 3
ブランディングと強化を適用
**ブランディングコントロール**を利用してロゴや特定の色を追加し、ブランドアイデンティティを統合します。自動的に字幕を生成し、バックグラウンドミュージックを追加してプロフェッショナルで**高品質なドキュメンテーション**を作成します。
4
Step 4
チュートリアルビデオをエクスポート
最終的な**チュートリアルビデオ**を完成させ、希望のフォーマットでエクスポートします。**アスペクト比のリサイズとエクスポート**を活用して、さまざまな共有プラットフォームやユーザーガイドに最適化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ソーシャルメディア向けのクイックITティップを作成

AIを活用した短く魅力的なビデオクリップをソーシャルメディア向けに制作し、ITティップ、アップデート、クイックユーザーガイドを効率的に配信します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なチュートリアルビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは直感的なAIビデオ作成プラットフォームとして、高品質なチュートリアルビデオを簡単に制作できます。AIアバターと人間のようなボイスオーバーを利用して、ユーザーガイドや製品チュートリアルの魅力的なステップバイステップビデオを作成します。

HeyGenはユーザーガイドやハウツーコンテンツを作成するためにどのようなクリエイティブ機能を提供していますか？

HeyGenはAIアバター、強力なAIスクリプトジェネレーター、50以上の言語でAIボイスオーバーを生成する機能など、先進的なクリエイティブツールを提供しています。これらの機能により、驚くほどのハウツーガイドやダイナミックな製品チュートリアルを簡単に作成できます。

HeyGenは製品チュートリアルのスクリプトや多様なメディアの生成を支援できますか？

もちろんです。HeyGenのAIスクリプトジェネレーターは、魅力的なナラティブを迅速に作成するのに役立ち、豊富なメディアライブラリは数百万のストック写真やビデオを提供して製品チュートリアルを強化します。これにより、HeyGenは包括的なAIチュートリアルビデオメーカーとなります。

HeyGenは複雑な編集スキルなしでハウツービデオの制作をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、使いやすいインターフェースとすぐに使えるビデオテンプレートのおかげで、ビデオ編集スキルがなくてもプロフェッショナルなハウツービデオの作成を可能にします。テキストをビデオに追加したり、バックグラウンドミュージックやAIビデオプレゼンターを簡単に追加して、洗練された結果を得ることができます。