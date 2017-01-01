迅速で魅力的なコースのためのITトレーニングビデオメーカー

AIを活用したテキスト-to-ビデオ生成で、魅力的なITトレーニングビデオを作成し、ワークフローを効率化します。

新しい技術者向けに、45秒のITトレーニングビデオを制作してください。必要なソフトウェアのセットアップ手順を視覚的に示し、クリーンでプロフェッショナルな美学と明確で親しみやすいAI生成のナレーションを使用します。この魅力的なビデオは、HeyGenのAIアバターを活用して、ITトレーニングビデオメーカーがどのように従業員のオンボーディングを効率化し、複雑な情報をシンプルかつ効果的に提示できるかを示します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

既存のソフトウェアユーザーを対象にした60秒のチュートリアルビデオを作成し、最近の機能アップデートをステップバイステップで視覚的に案内します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、書かれたガイドを効率的に洗練されたユーザーフレンドリーな指示に変換し、迅速な制作を強調します。
潜在的なクライアントをターゲットにした30秒のブランドビデオを開発し、新しいITサービスの洗練されたモダンな概要を提供します。プロフェッショナルなバックグラウンドミュージックと権威あるAI生成のナレーションを完備し、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、強力なブランドプレゼンスを確立しながら、ITトレーニングビデオメーカーがどのように高品質なマーケティングコンテンツを簡単に制作できるかを示します。
グローバルな視聴者向けにトレーニングビデオを作成するための90秒の指導ビデオを想像し、リモートITサポートのベストプラクティスを明確な画面上のデモンストレーションと落ち着いた指導的なナレーションで詳述します。このビデオは、HeyGenの字幕/キャプションをフィーチャーし、すべての学習者が効果的にフォローできるようにすることで、アクセシビリティの重要性を強調します。
プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

ITトレーニングビデオメーカーの使い方

生成AIプラットフォームを使用して、プロフェッショナルで魅力的なITトレーニングビデオを効率的に作成し、スクリプトから最終エクスポートまでの制作ワークフローを効率化します。

Step 1
スクリプトを作成する
トレーニングコンテンツを作成または貼り付けて開始します。当プラットフォームはスクリプトからのテキスト-to-ビデオを利用し、テキストをITレッスンの視覚的な物語に効率的に変換します。
Step 2
AIプレゼンターを選ぶ
ライブラリから多様なAIアバターを選択して、トレーニング資料を提示します。この機能は人間味を加え、複雑なITトピックをよりアクセスしやすく魅力的にします。
Step 3
プロフェッショナルな音声とキャプションを追加する
スクリプトのナレーション生成で明確さとプロフェッショナリズムを向上させます。これにより、ITトレーニングビデオ全体で明確で一貫したナレーションが保証されます。
Step 4
トレーニングビデオをエクスポートする
アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してビデオを最終化し、どのプラットフォームにも完璧にフォーマットされるようにします。高品質のITトレーニングを簡単に配信します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なIT概念を簡素化

複雑なITトピックを明確で魅力的なビデオに簡単に変換し、トレーニーの理解を深め、教育を強化します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なトレーニングビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenの生成AIプラットフォームを使用すると、テキストをシームレスにビデオに変換できます。オンボーディングからチュートリアルまで、さまざまなトレーニングニーズに対応する高品質で魅力的なビデオを簡単に制作でき、制作時間を大幅に短縮します。

HeyGenを使用してブランド要素を取り入れたトレーニングビデオをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、カスタムフォントをビデオに統合できます。また、AI生成のナレーションを追加して、一貫したプロフェッショナルなブランド体験を提供できます。

HeyGenが効率的なITトレーニングビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenの生成AIプラットフォームは、複雑な機器や俳優を必要とせずに、ビデオ制作のワークフロー全体を効率化します。強力なAIツールを使用して、プロフェッショナルなITトレーニングビデオを迅速に制作し、コンテンツを簡単に拡張できます。

HeyGenはトレーニングビデオのクローズドキャプションのような機能をサポートしていますか？

はい、HeyGenはすべてのビデオに正確なクローズドキャプションを自動生成し、アクセシビリティと学習効果を向上させます。この機能は、特にチュートリアルビデオやLMS統合を目的としたコンテンツに有益です。