AI ITサポートビデオジェネレーターで迅速な解決策を
スクリプトからのテキストビデオで技術的なスクリプトをプロフェッショナルなITサポートビデオに変換し、複雑な指示を簡素化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しい技術職の採用者向けに、会社の内部ソフトウェアを説明する2分間の情報提供ビデオを開発します。対象は新入社員で、視覚スタイルは魅力的で指導的であり、親しみやすく励みになる音声トーンで補完されるべきです。HeyGenの字幕/キャプション生成と音声オーバー生成機能を活用し、特に複雑な技術用語において明確さとアクセシビリティを確保します。
技術スタッフ向けに最近のソフトウェアアップデートを強調する45秒のダイナミックな製品説明ビデオを制作し、モダンで簡潔なビジュアル美学と直接的でインパクトのある音声配信を提供します。このプロンプトでは、HeyGenのテンプレートとシーンを使用し、メディアライブラリ/ストックサポートを組み込んで新機能を迅速に示し、技術コミュニケーションにおけるAIビデオ編集ソフトウェアの有用性を証明します。
新しい周辺機器のセットアップ方法を示す90秒の役立つビデオを設計し、実用的な支援を必要とするユーザーを対象とします。視覚と音声スタイルはサポート的でステップバイステップであり、複雑な指示を簡単に理解できるようにします。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、デバイス全体での最適な視聴を実現し、字幕/キャプションで話されたガイダンスを強化し、全体的なITサポート体験を向上させます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにITチームのビデオ作成をサポートしますか？
HeyGenは、テキストスクリプトをAIアバターとリアルな音声オーバーを使用して魅力的なコンテンツに変換することで、ITサポートビデオの作成を効率化します。これにより、技術的なトピックの明確な製品説明や指導ガイドの生成が大幅に簡素化されます。
HeyGenにはどのようなAIビデオ生成機能がありますか？
HeyGenは強力なAIビデオジェネレーター機能を提供し、ユーザーがテキストプロンプトからカスタマイズ可能なAIアバターと多様な音声オーバーを使用して高品質なビデオを作成できます。その高度な機能は、洗練されたビデオ制作のための包括的なAIビデオ編集ソフトウェアとして機能します。
HeyGenは既存のビデオ制作ワークフローに統合できますか？
はい、HeyGenは既存のワークフローにシームレスに統合され、チーム間のリアルタイムコラボレーションをサポートして効率的なコンテンツ作成を実現します。また、カスタマイズされたソリューションのための強力なAPIを提供し、スケーラブルなビデオ制作能力を確保します。
HeyGenはどのようにしてビデオコンテンツのグローバルリーチを促進しますか？
HeyGenは包括的な多言語サポートと自動字幕生成を通じて、ビデオのグローバルリーチを促進します。これにより、多様なオーディエンスに対して効果的なコミュニケーションが可能になり、プロフェッショナルな翻訳と完璧に同期された音声が提供されます。