ITサポートトレーニングビデオメーカー: 魅力的なトレーニングを迅速に作成

魅力的なITサポートトレーニングビデオと包括的なビデオドキュメントを迅速に生成します。AIアバターを活用して複雑なトピックを簡素化し、チームの理解を向上させます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

HRおよびL&Dチームを対象とした45秒のダイナミックなビデオを開発し、従業員のオンボーディング用の魅力的な「チームへの歓迎」モジュールの作成方法を紹介します。現代的で視覚的に魅力的なスタイルを採用し、AIアバターが新入社員を案内し、HeyGenの最先端AIアバターを強調してトレーニングビデオを個別化し、よりインタラクティブにします。
ソフトウェア開発者とプロダクトマネージャー向けに、リリースされたばかりの機能の詳細なビデオドキュメントを迅速に作成する方法を示す30秒の簡潔なビデオを制作します。視覚と音声のスタイルは鮮明で直接的であり、画面キャプチャと動的なテキストオーバーレイ、明確な字幕を利用し、HeyGenの強力な字幕/キャプション機能の中核を成し、ユーザーガイドに従うすべてのユーザーにアクセシビリティを確保します。
小規模ビジネスオーナーとトレーナーを対象とした60秒のプロモーションビデオを想像し、既存の資料をプロフェッショナルなトレーニングビデオに簡単に変換する方法を示します。スタイルはインスピレーションを与え、フォローしやすく、HeyGenの包括的なテンプレート＆シーンライブラリを通じて利用可能なさまざまな事前設計テンプレートとスムーズなトランジションを紹介し、AIビデオジェネレーターの力を証明します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ITサポートトレーニングビデオメーカーの使い方

AIを活用したビデオ作成ツールでITサポートトレーニングとドキュメントを効率化し、複雑なトピックをチームにとって理解しやすくします。

Step 1
トレーニングビデオのスクリプトを作成
ITサポートコンテンツを作成し、プラットフォームのテキストからビデオへの変換機能を活用して、AIを使ったハウツーガイドの作成を迅速化します。
Step 2
AIプレゼンターを選択
プロフェッショナルなAIアバターを選択して、ITサポートガイドを強化し、指示を明確かつ魅力的に伝えます。
Step 3
ボイスオーバーを生成
ITサポートビジュアルに鮮明で一貫したボイスオーバーを生成し、AIボイスオーバーを通じてすべての技術的な詳細が聞こえ、理解されるようにします。
Step 4
コンテンツをエクスポートして共有
ビデオを完成させ、組織全体で簡単にエクスポートして共有し、ITサポートチーム内での効率的な知識共有を促進します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な技術的概念を簡素化

複雑なITトピックを理解しやすいビデオに簡素化し、サポートチームの技術トレーニングを強化します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてトレーニングビデオの創造性を高めることができますか？

HeyGenはリアルなAIアバターと強力なテキストからビデオへのプラットフォームを活用して、魅力的なトレーニングビデオを作成する力を与えます。プロフェッショナルにデザインされたテンプレートとシーンを利用して、AIを使ってダイナミックで創造的なトレーニング素材を迅速に制作し、コンテンツをより効果的にします。

HeyGenがITサポートトレーニングビデオメーカーとして理想的な理由は何ですか？

HeyGenは、AIを活用して重要なビデオドキュメントやハウツーガイドの作成を簡素化するために設計された理想的なITサポートトレーニングビデオメーカーです。AIスクリーンレコーダーやAIボイスオーバーなどの機能により、AIを使ったSOPやユーザーガイドの迅速かつ効率的な制作が可能になり、技術トレーニングの知識共有を効率化します。

HeyGenはAIを使って多言語トレーニングビデオを作成するのに役立ちますか？

はい、HeyGenは高度なAIボイスオーバーと正確な字幕生成を通じて多言語トレーニングビデオの作成をサポートします。この機能により、AIを活用した貴重なトレーニング素材がより広いオーディエンスに届き、多様なチーム間での効果的な知識共有を促進します。

HeyGenはトレーニングビデオ制作においてブランドの一貫性をどのようにサポートしますか？

HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴ、色、その他のビジュアル要素をすべてのトレーニングビデオにシームレスに統合することができます。カスタマイズ可能なテンプレートと直感的なエディターを使用して、すべてのビデオドキュメントがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。