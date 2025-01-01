ITサービスビデオメーカー：プロフェッショナルなビデオを迅速に作成

プロフェッショナルにデザインされたテンプレートを使用して、驚くべき結果をもたらすITサービスビデオを簡単に作成します。

ITサービスプロバイダー向けに、45秒のダイナミックなビデオを作成し、魅力的なマーケティングコンテンツを簡単に制作できる方法を紹介します。ビジュアルスタイルは洗練されており、現代的で、シーンの切り替えが速く、自信に満ちた明瞭なナレーションが特徴です。このビデオは、プロフェッショナルにデザインされたテンプレートを利用することで、迅速にビデオを作成できる効率性を強調します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
複雑なサービスを明確に説明する必要があるテックスタートアップを対象にした60秒の説明ビデオを開発します。ビジュアルスタイルはミニマリストで洗練されたアニメーションを用い、親しみやすくも権威あるAIアバターが解決策を語ります。AIビデオ作成が魅力的なコンテンツ制作をどのように簡素化するかを強調します。
サンプルプロンプト2
IT企業のマーケティングチーム向けに、30秒のテンポの速いソーシャルメディアビデオをデザインします。このビデオは、アップビートでエネルギッシュなビジュアルスタイルを持ち、クイックカットと魅力的なバックグラウンドミュージック、そして鮮明なオンスクリーンテキストが特徴です。多様なメディアライブラリ/ストックサポートを活用することで、ビデオマーケティングの取り組みを強化し、視聴者のエンゲージメントを高める方法を示します。
サンプルプロンプト3
文章コンテンツを視覚的な物語に変えたい企業を対象にした90秒のプロフェッショナルビデオを制作します。スタイルは企業的で権威があり、スムーズなトランジションと安心感のある明瞭なナレーションを使用します。既存のドキュメントから洗練されたビデオを生成するためのスクリプト機能からのテキスト・トゥ・ビデオの力を示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ITサービスビデオメーカーの使い方

AIを活用したツールとテンプレートでプロフェッショナルなITサービスビデオを簡単に作成し、メッセージを最大限に伝えます。

1
Step 1
テンプレートを選ぶかAIで開始
プロフェッショナルにデザインされたテンプレートから選ぶか、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を使って、スクリプトを瞬時にシーンに変換してITサービスビデオの作成を始めましょう。
2
Step 2
ブランド要素を追加
豊富なメディアライブラリ/ストックサポートから独自のビジュアルを追加し、ITサービスのブランドアイデンティティに完全に一致させます。
3
Step 3
ナレーションを生成
AIテキスト・トゥ・スピーチを利用してリアルなナレーションを生成し、メッセージの明確さとインパクトを高め、ITサービスの説明にプロフェッショナルな音声を与えます。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
アスペクト比のリサイズとエクスポートを適用して、あらゆるプラットフォームに適したプロフェッショナルなITサービスコンテンツを最終化し、効果的にオーディエンスに届けます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なITソーシャルビデオを作成

プロフェッショナルで注目を集めるソーシャルメディアビデオを迅速に制作し、ITサービスをマーケティングし、オンラインでのリーチを拡大します。

よくある質問

HeyGenはAIビデオ作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、スクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換し、先進的なAIアバターとAIテキスト・トゥ・スピーチを活用して、プロフェッショナルにデザインされたテンプレートを使った簡単なビデオ作成を実現します。

HeyGenはマーケティング用のプロフェッショナルビデオを制作できますか？

もちろんです。HeyGenは、ビデオマーケティングに最適な高品質でプロフェッショナルなビデオを作成でき、カスタムロゴやカラーなどのブランディングコントロールを備えており、ブランドのアイデンティティを維持します。

HeyGenはビデオ編集のためにどのようなメディアリソースを提供しますか？

HeyGenは包括的なストックメディアライブラリを提供し、画面およびカメラ録画をサポートしており、直感的なドラッグ＆ドロップエディターを通じてビデオコンテンツを簡単に強化できます。

HeyGenはITサービスの説明ビデオ作成に適していますか？

はい、HeyGenはITサービスビデオメーカーとして優れており、複雑な技術情報を明確に伝える魅力的な説明ビデオ、アニメーションビデオ、ソーシャルメディアビデオを作成するのに最適です。