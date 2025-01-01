ITサービスビデオジェネレーター：プロフェッショナルなビデオを瞬時に作成
コンテンツ作成を効率化し、豊富なテンプレートとシーンを使用してプロフェッショナルなビデオでクライアントを感動させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
IT部門のチームリーダー向けに、新しいソフトウェア導入プロトコルを発表する45秒の内部コミュニケーションビデオを開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルは直接的でプロフェッショナルなもので、画面上のテキストと明確で権威ある声を組み込みます。この「AI駆動のビデオ作成」は、HeyGenのナレーション生成を利用して一貫したナレーションを提供し、チーム全体でのアクセシビリティと理解を向上させるために字幕/キャプションを含め、内部使用のための「コンテンツ作成」を強化します。
新しいサイバーセキュリティ機能に興味を持つテック愛好家をターゲットにした15秒のダイナミックなソーシャルメディア広告を制作してください。ビジュアルスタイルはスリークで高速カット、太字のグラフィックスとエネルギッシュなシンセポップのバックグラウンドトラックを使用し、現代的なAIアバターが利点を説明します。HeyGenのテンプレートとシーンを利用して迅速な開発を行い、異なるプラットフォームに最適化するためのアスペクト比のリサイズとエクスポートを行い、インパクトのある「ビデオストーリーテリング」を作成します。
非技術系のビジネスエグゼクティブ向けに、クラウド移行の概念を簡単にする60秒の教育ビデオを生成してください。ビジュアルアプローチはインフォグラフィックを駆使し、消化しやすいもので、安心感と情報性のあるナレーションが伴います。この「テキストからビデオへのジェネレーター」プロジェクトは、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して関連するビジュアルを見つけ、スクリプトが完璧に同期されるようにし、複雑なITサービスを明確にする真に「プロフェッショナルなビデオ」を作成します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてアバターを使ったAI駆動のビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターを使用して高品質なビデオコンテンツを生成し、テキストプロンプトを直接魅力的なビデオストーリーテリングに変換することで、AI駆動のビデオ作成を簡素化します。この革新的なテキストからビデオへのジェネレーターは、プロフェッショナルなビデオを誰でも利用可能にするため、制作プロセス全体を効率化します。
HeyGenを使って魅力的なビデオマーケティングコンテンツを生成するためのクリエイティブなオプションは何ですか？
HeyGenは、プロフェッショナルにデザインされたテンプレート、豊富なストックメディア、アニメーションを追加してあらゆるキャンペーンに驚くべきビデオを制作するための強力なクリエイティブオプションを提供します。これにより、ユーザーは観客を魅了するコンテンツを作成することができます。
HeyGenは多様なナレーションを使ったローカライズされたビデオコンテンツの作成をサポートしますか？
はい、HeyGenは複数の言語での高度なナレーション生成を通じてローカライズされたビデオコンテンツの作成をサポートし、グローバルな視聴者にビデオストーリーテリングを届けます。これにより、メッセージが異なる地域でも効果的なコンテンツ作成のために影響力と信憑性を維持します。
HeyGenはプロフェッショナルなビデオのカスタムブランディングをサポートしますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴの追加、カスタムフォントの指定、すべてのビデオプロジェクトでブランドカラーを維持することができます。これにより、すべてのプロフェッショナルなビデオがあなたの独自のブランドアイデンティティを反映し、ブランドに合った素晴らしいビデオを作成します。