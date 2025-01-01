ITポリシービデオジェネレーターでコンプライアンスを簡単に
スクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、動的な動画でポリシー研修の参加を促進し、複雑な説明を簡素化します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
すべての現職社員に対して、更新されたコンプライアンス研修の要件を知らせるための45秒間のポリシー発表動画を開発してください。この動画は、プロフェッショナルでクリーンなビジュアルスタイルと明確で権威あるトーンが必要で、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、メッセージの正確性と一貫性を確保します。
IT部門のスタッフと開発者を対象に、新しいネットワークセキュリティプロトコルを詳述する2分間のトレーニング動画を制作し、ポリシー研修の参加を促進します。ビジュアルスタイルは詳細で技術的であり、明確な図と動的なトランジションを組み込み、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して関連するビジュアルを提供します。
部門長とマネージャー向けに、新しいデータプライバシーガイドラインを概説する1分30秒の内部コミュニケーション動画を生成してください。この動画は、モダンでクリーン、かつ安心感のあるビジュアルスタイルを持ち、HeyGenの音声生成機能を通じて生成された温かみのある魅力的なAI音声を特徴とし、カスタムブランディングを併用します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてITポリシービデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは直感的なITポリシービデオジェネレーターとして、スクリプトから完成したビデオまでのプロセスを簡素化します。高度なテキスト-to-ビデオ技術とカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使用して、複雑なポリシーの説明を魅力的なアニメーション説明動画に変換します。
HeyGenが企業コミュニケーションのための効果的なAIビデオメーカーである技術的特徴は何ですか？
HeyGenのAIビデオメーカーとしての技術的な強みは、スクリプトからプロフェッショナルなコンテンツを生成するテキスト-to-ビデオ機能にあります。リアルなAIアバターと洗練されたAI音声オプションを備え、専門的な機器や専門知識を必要とせずにエンドツーエンドのビデオ生成を可能にします。
HeyGenで作成したトレーニングビデオにカスタムブランディングを組み込むことはできますか？
はい、HeyGenはカスタムブランディングを完全にサポートしており、すべてのトレーニングビデオに会社のロゴ、色、フォントを統合できます。これにより、一貫性が確保され、すべての内部コミュニケーションビデオとコンプライアンス研修資料でブランドアイデンティティが強化されます。
HeyGenのAIアバターと音声は、ポリシー発表動画の参加をどのように向上させますか？
HeyGenのリアルなAIアバターと自然な音声のAI音声は、複雑な情報をより親しみやすくすることでポリシー研修の参加を大幅に向上させます。静的なテキストを動的なポリシー発表動画や魅力的な説明動画に変換し、効果的に視聴者の注意を引きます。