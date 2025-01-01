ITオリエンテーションビデオメーカーで従業員のオンボーディングを効率化
高度なAIアバターを使用して、従業員のオリエンテーションとオンボーディングビデオを即座に効率化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存のITスタッフを対象にした60秒の簡潔なトレーニングビデオを制作し、新しいソフトウェアアップデートを詳述します。ビデオはモダンで指導的なビジュアルスタイルを採用し、画面録画とアニメーションオーバーレイを組み合わせ、HeyGenで生成された「AIアバター」による自信に満ちた情報提供で、複雑なトピックの明確さと関与を確保します。
全従業員向けに30秒の内部コミュニケーションビデオを設計し、新しいサイバーセキュリティポリシーの更新を説明します。カラフルなグラフィックと簡潔なテキストを用いた魅力的でわかりやすいビジュアルスタイルを採用し、明るい背景音楽を添えます。HeyGenの「字幕/キャプション」を活用して、すべての詳細が容易に理解できるようにし、アクセシビリティと理解を向上させます。
将来の新入社員向けに50秒のダイナミックなITオリエンテーションビデオを開発し、技術環境の革新的な側面を紹介します。ビジュアルプレゼンテーションはエネルギッシュで先進的であり、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を通じて生成されたモチベーションを高める明確なナレーションで、会社のビジョンと価値を効果的に伝えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはカスタマイズされたオンボーディングビデオの作成にどのように役立ちますか？
HeyGenは、ロゴやカラーのブランドコントロールを含む、従業員オリエンテーション用のビデオをカスタマイズするための豊富なツールを提供します。これにより、会社のアイデンティティに完全に合った魅力的なオンボーディングビデオを作成できます。
ITオリエンテーションビデオメーカーとしてHeyGenが提供する革新的な機能は何ですか？
HeyGenは、高度なAIアバターとスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、プロフェッショナルなITオリエンテーションビデオメーカーの作成を簡素化します。俳優や複雑な制作セットアップを必要とせずに、ダイナミックなコンテンツを簡単に生成できます。
HeyGenを使用してすべてのトレーニングビデオで一貫したブランドコントロールを維持できますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランドコントロールを可能にし、すべてのトレーニングビデオや内部コミュニケーションビデオに会社のロゴ、カラー、フォントを一貫して適用できます。これにより、プロフェッショナルで統一されたブランドの存在感が確保されます。
HeyGenは多様な説明ビデオや製品トレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、AIアバターと簡単なスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、魅力的な説明ビデオから詳細な製品トレーニングビデオまで、さまざまなコンテンツの制作を効率化します。その直感的なインターフェースとすぐに使えるテンプレートとシーンにより、新入社員向けのコンテンツ作成を加速します。