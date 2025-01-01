ITオリエンテーションビデオジェネレーター：迅速で魅力的なオンボーディング
カスタマイズ可能なテンプレートで魅力的なITオリエンテーションビデオをデザインし、新入社員の体験を向上させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
L&Dチームや部門長を対象とした2分間のトレーニングビデオを開発し、高品質な技術トレーニングコンテンツを制作する必要があります。ビジュアルスタイルは、詳細なグラフィックスとダイナミックなトランジションを備えた魅力的な説明ビデオで、明確で権威あるAIボイスを補完します。HeyGenのAIアバターと高度なボイスオーバー生成が、複雑な「トレーニングビデオ」の作成を効率化し、学習のエンゲージメントを高める「AIビデオジェネレーター」ソリューションとしてどのように役立つかを強調します。
既存のITスタッフ向けに新しいコンプライアンスプロトコルに関する45秒の緊急更新ビデオを設計します。このビデオは、直接的でプロフェッショナルな美学を採用し、重要な情報を強調する画面上のテキストハイライトと、落ち着いた情報提供のAIボイスを伴います。HeyGenの字幕/キャプションと利用可能なテンプレート＆シーンを活用して、重要な「コンプライアンス研修」更新を迅速に展開し、すべてのスタッフが迅速に情報を得られるようにする「AIビデオジェネレーター」プラットフォームを使用します。
グローバルなオーディエンス向けにカスタマイズ可能なITサポートコンテンツを作成する方法を紹介する1分30秒の指導ビデオを制作します。ビデオは、さまざまな地域を代表するAIアバターをフィーチャーし、マルチランゲージのボイスオーバーオプションをサポートするダイナミックで魅力的なビジュアルスタイルを採用します。HeyGenのAIアバター、高度なボイスオーバー生成、柔軟なアスペクト比のリサイズ＆エクスポートを強調し、国際的な文脈で使用される効果的な「AIビデオジェネレーター」のための広範な「カスタマイズオプション」を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにAIを活用してITオリエンテーションとトレーニングのための高品質なビデオを生成しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーター技術を活用し、テキストスクリプトをリアルなAIアバターと同期したAIボイスオーバーを備えた魅力的なビデオに変換します。この効率的なテキスト-to-ビデオプロセスにより、ITオリエンテーションビデオジェネレーターのニーズや包括的なトレーニングビデオに理想的なプロフェッショナルで高解像度のMP4ファイルを作成します。
HeyGenはAI生成ビデオを私たちのブランドのアイデンティティに合わせるためにどのようなカスタマイズオプションを提供していますか？
HeyGenは、ビデオにロゴや企業カラーを直接組み込むための強力なブランディングコントロールを含む広範なカスタマイズオプションを提供しています。豊富なプリメイドテンプレートから選択し、AIアバターをブランドの美学やコミュニケーション目標に完璧に合わせて調整することで、オンボーディングビデオメーカー体験を向上させます。
HeyGenはグローバルなオンボーディングとトレーニングプログラムをサポートするために複数の言語でビデオを作成できますか？
はい、HeyGenは多様なAIボイスオーバーとクローズドキャプションを利用して、140以上の言語でビデオを生成する包括的なローカリゼーションをサポートしています。この機能により、影響力のあるグローバルオリエンテーションプログラムやアクセス可能なコンプライアンス研修コンテンツを作成するための理想的なAIビデオプラットフォームとなります。
HeyGenは既存の学習管理システム（LMS）とどのように統合してコンテンツの展開をシームレスに行えますか？
HeyGenはシームレスなコラボレーションのために設計されており、SCORMエクスポート機能を含むさまざまな統合オプションを提供しています。これにより、AI生成ビデオコンテンツを既存の学習管理システム（LMS）に簡単に展開でき、従業員のトレーニングやオンボーディングビデオの効率的な配信を確保し、全体的な効果を高めます。