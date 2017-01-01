ITオンボーディングビデオメーカー：社員トレーニングを簡素化
強力なテキストからビデオへの機能を使用して、スクリプトを魅力的なトレーニングビデオに簡単に変換します。
すべての新入社員向けに、AIアバターを使用して主要なITセキュリティポリシーを説明する90秒の魅力的なビデオを開発してください。視覚スタイルは親しみやすく、複雑な概念を簡単にするために画面上の例を取り入れ、非技術的な観客にも理解しやすい明確で明瞭な音声をデザインします。
特定のソフトウェアを学ぶ必要がある社員を対象にした45秒の簡潔なチュートリアルビデオを制作してください。実用的なヒントやトリックを強調し、画面録画セグメントとテキストオーバーレイを使用して視覚的に明確で簡潔なビデオを作成し、ボイスオーバー生成機能を活用して、効果的なトレーニングコンテンツのための明瞭な指導音声を提供します。
すべての新入社員向けに、会社のITインフラストラクチャとサポートチャネルの概要を提供する60秒の歓迎ビデオをデザインしてください。このオンボーディングビデオは、ブランド化されたグラフィックを取り入れた現代的で明るい視覚スタイルを持ち、テンプレートとシーンを活用して、新しいチームメンバーに対して魅力的でプロフェッショナルな第一印象を迅速に作成します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な社員オンボーディングビデオの作成を効率化しますか？
HeyGenはAIプレゼンターとカスタマイズ可能なビデオテンプレートを使用して、プロフェッショナルなITオンボーディングビデオメーカーコンテンツを迅速に制作することを可能にします。これにより、新入社員向けの魅力的なトレーニングビデオの制作時間が大幅に短縮されます。
HeyGenはテキストからビデオコンテンツを生成するためにどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenは高度なAIビデオメーカー技術を活用し、強力なテキストからビデオへの機能を含めて、スクリプトを洗練されたビデオに変換します。この機能には、リアルなボイスオーバーの生成やAIプレゼンターのアニメーション化が含まれ、メッセージを効果的に伝えます。
HeyGenのビデオテンプレートは広範なカスタマイズとブランディングが可能ですか？
はい、HeyGenはさまざまなカスタマイズ可能なビデオテンプレートと強力なブランディングコントロールを提供し、ビデオが会社のアイデンティティに合致するようにします。直感的なビデオエディターは簡単な調整をサポートし、コラボレーションのような機能がチームの意見を反映して完璧な結果を得るのを助けます。
HeyGenは多言語のトレーニングおよびチュートリアルビデオの作成をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは多言語のトレーニングコンテンツの作成をサポートしており、多様な労働力に最適です。さらに、画面録画を統合して、包括的な製品デモビデオやチュートリアルビデオを簡単に制作できます。