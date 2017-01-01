ITオンボーディングビデオジェネレーター: 新入社員研修を効率化
テキストからビデオへのスクリプトを使用して、トレーニング時間とサポートチケットを削減する魅力的なITオンボーディングビデオを作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存のチームメンバーが新しいITツールをマスターするための60秒の簡潔なチュートリアルを開発します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの明確な画面録画と説明的なグラフィックを活用します。この「ビデオドキュメンテーション」は、複雑なステップを簡単に理解できる形式に分解し、シンプルなビジュアルスタイル、情報豊富なナレーション、アクセス性と明確さのための正確な字幕を特徴とします。
クロスファンクショナルチーム向けに、重要なITシステムの更新を発表する30秒のターゲットを絞った内部コミュニケーションビデオを作成します。「リッチグラフィック」とパーソナライズされたタッチを使用します。この「カスタマイズコンテンツ」作品は、洗練されたプロフェッショナルなビジュアルデザインを利用し、自信に満ちたボイスオーバーとカスタムテキストオーバーレイを補完し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して重要な情報を迅速に伝達します。
エンドユーザー向けに、よくあるITサポートの質問「パスワードのリセット方法」に対処する20秒の「クイックフィックス」ビデオを制作します。フレンドリーで直接的なアプローチを使用します。この「AIビデオジェネレーター」例は、ステップバイステップのアニメーションを使用したクリーンで指導的なビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を通じて、どのデバイスでも最適な視聴を保証し、「トレーニングビデオ」として本当に役立つ作品にします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenは魅力的なオンボーディングビデオの作成を簡素化できますか？
はい、HeyGenは強力なAIビデオジェネレーターを活用して、テキストを動的で魅力的なオンボーディングビデオに変換します。ユーザーはさまざまなテンプレートやAIアバターを選択し、オンボーディングプロセスを効率化するインパクトのあるビデオを作成できます。
HeyGenのオンボーディングビデオにはどのようなブランディングのカスタマイズオプションがありますか？
HeyGenはオンボーディングビデオの広範なカスタマイズを可能にし、ブランドのロゴや色を統合できます。テンプレートライブラリから選択し、リッチグラフィックを追加し、さまざまなクリエイティブアセットを活用してブランドの一貫性を確保します。
HeyGenはスクリプトとボイスオーバー生成のためのAI機能を提供していますか？
はい、HeyGenはテキストからスピーチへのリアルなAIボイスや自動生成スクリプトを含む高度なAI機能を備えています。これにより、トレーニングビデオのプロフェッショナルなボイスオーバーを簡単に作成できます。
HeyGenは効率的なビデオドキュメンテーションとコラボレーションをどのようにサポートしますか？
HeyGenはコラボレーションツールと画面およびビデオキャプチャ機能を提供し、シームレスなビデオドキュメンテーションとトレーニングビデオの作成を促進します。この強力なプラットフォームは、包括的な教育コンテンツの開発において効率的なチームワークを保証します。