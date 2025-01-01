ISOトレーニングビデオジェネレーター：コンプライアンス研修の効率化
強力なスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、従業員のオンボーディング用の魅力的で規制に準拠した説明ビデオを迅速に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
HR部門とL&Dチームを対象に、従業員のオンボーディングコンテンツをシームレスに作成する方法を示す、90秒の魅力的な説明ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは歓迎的でプロフェッショナルにし、動的なテンプレートとシーンを使用して、会社の重要な価値観とプロセスを紹介します。すべては、スクリプトからテキストをビデオに変換することで効率的に生成され、明確で励みになる声で伝えられます。
マーケティングチーム向けに、新しい製品機能を発表する45秒のエネルギッシュな説明ビデオをデザインしてください。コンテンツ作成がどれほど簡単になるかを強調します。ビジュアル的には、スリークでテンポの速いスタイルにし、UI要素をスポットライトする鮮やかなテンプレートとシーンを組み込み、熱意ある音声と自動字幕/キャプションでアクセシビリティを確保し、広範なリーチを実現します。
企業ブランディングチームを対象に、すべての内部コミュニケーションで厳格なブランディングコントロールを維持する方法を示す、75秒の洗練されたAIトレーニングビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは洗練され一貫性があり、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを利用して高品質なビジュアルを提供し、マルチプラットフォーム展開のためのシームレスなアスペクト比のリサイズとエクスポートを実演し、一貫した権威ある声で届けます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIアバターを使ってどのようにコンテンツ作成を強化できますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なAIアバターを使用してリアルなAIビデオを生成することで、効率的なコンテンツ作成を可能にします。この革新的なAIビデオジェネレーターは、スクリプトを魅力的なビジュアル体験に変え、時間とリソースを大幅に節約します。
HeyGenを使用したテキストからビデオへの変換の利点は何ですか？
HeyGenのテキストからビデオへの機能は、書かれたスクリプトを瞬時に動的なビデオに変換することで、ビデオ制作プロセスを効率化します。複雑な撮影なしで高品質の音声を簡単に生成し、コンテンツを視覚化できるため、スクリプト生成が非常に効率的になります。
HeyGenはカスタマイズ可能なビデオテンプレートとブランディングオプションを提供していますか？
はい、HeyGenはプロフェッショナルなビデオテンプレートを幅広く提供しており、ニーズに合わせて完全にカスタマイズ可能です。ロゴ、色、フォントを統合して、すべてのコンテンツで一貫したブランドアイデンティティを確保し、自動生成された字幕/キャプションを含めることができます。
HeyGenは効果的なISOトレーニングビデオや従業員のオンボーディングコンテンツの作成に利用できますか？
もちろんです。HeyGenは、魅力的なISOトレーニングビデオや従業員のオンボーディングモジュールを作成するための理想的なAIトレーニングビデオジェネレーターです。その機能により、L&Dチームは規制要件を効果的に満たす高品質で一貫したコンプライアンス研修資料を迅速に作成できます。