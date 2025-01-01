コンプライアンス担当者とITセキュリティチーム向けに、ISO/IEC 27001認証を取得するための重要なステップを説明する90秒の指導ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで権威あるものとし、画面上のグラフィックを明確に表示し、自信に満ちたナレーションを行います。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、正確な音声コンテンツを効率的に生成し、すべてのデータセキュリティプロトコルを明確に伝えます。

