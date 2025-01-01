ISO認証ビデオメーカー：安全でコンプライアントなAIビデオ
企業レベルのセキュリティ機能とスクリプトからのシームレスなテキスト-to-ビデオでデータセキュリティとコンプライアンス基準を確保します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
認証機関と企業クライアントを対象とした包括的な2分間の企業トレーニングビデオを作成し、HeyGenがISO認証ビデオメーカーとしてどのように機能するかを示します。このビデオは、情報豊かで洗練された企業レベルのデザインを採用し、視聴者に複雑なコンプライアンス基準を案内する明確なAIアバターを組み込みます。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、AIガバナンス要件の構造化された視覚的に魅力的な説明を提供します。
企業のコミュニケーション部門と人事部を対象とした60秒の内部コミュニケーションビデオを制作し、データセキュリティと企業レベルのセキュリティのベストプラクティスを強調します。ビジュアルとオーディオスタイルは魅力的でプロフェッショナルなものであり、重要なポイントを強調する微妙なアニメーションと、HeyGenによって生成された人間のようなナレーションを使用します。HeyGenの字幕/キャプションを有効にして、重要な情報を明確に伝えるためのアクセシビリティと明瞭さを確保します。
AI開発者、プロダクトマネージャー、法務チーム向けに、AIビデオプラットフォームのコンテキストでISO 42001の複雑な原則を簡素化する1分間の説明ビデオを設計します。このビデオは、現代的でクリーンな指導的なビジュアルスタイルを特徴とし、落ち着いた明瞭なAIボイスを補完します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから多様なビジュアルを統合し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームでのプレゼンテーションを最適化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは、コンプライアンス基準を必要とする企業向けにどのように安全なビデオ作成を保証しますか？
HeyGenはISO認証ビデオメーカーとして設計されており、ISO/IEC 27001およびISO 42001を含む厳格なコンプライアンス基準に準拠しています。この取り組みにより、ビデオ作成環境が非常に安全であり、プロセス全体を通じてコンテンツとデータの整合性を保護します。
HeyGenのAIビデオプラットフォームにおけるAIガバナンスと責任ある使用に対するコミットメントは何ですか？
HeyGenは強力なAIガバナンスを優先し、AI駆動のすべての機能の倫理的な開発と展開を保証します。データセキュリティとコンプライアンス基準への取り組みは、AIのすべての側面を支え、責任あるAIの実践を促進します。
HeyGenは、ビデオ生成中に処理される機密情報に対して企業レベルのセキュリティを保証できますか？
はい、HeyGenは安全なビデオ作成のために設計されており、企業レベルのセキュリティ対策を講じて機密コンテンツとデータセキュリティを保護します。スクリプトからのテキスト-to-ビデオやAIアバターの生成を使用する場合でも、プラットフォームはプロジェクトのために厳格なセキュリティプロトコルを維持します。
HeyGenはユーザーコンテンツと個人情報を保護するためにどのようなデータセキュリティ対策を実施していますか？
HeyGenは、高度な暗号化、アクセス制御、定期的な監査を含む包括的なデータセキュリティ対策を実施し、すべてのユーザーコンテンツと個人情報を保護します。私たちの安全なビデオ作成プラットフォームは、データ保護とプライバシーの高い基準を満たすように構築されています。