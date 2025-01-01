IPOトレーニングビデオジェネレーターでシームレスな投資家教育

AIアバターで魅力的なIPOコンテンツを迅速に作成し、貴重な時間を節約します。

213/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
AIビデオジェネレーターがIPO発表ビデオの作成をどのように劇的に簡素化できるかを紹介する90秒のプロモーションビデオを開発してください。ビジュアル的には、プラットフォームのインターフェースを示すクイックカット、洗練されたトランジション、主要な利点を強調するオンスクリーンテキストを特徴とし、プロフェッショナルな背景音楽に合わせてダイナミックでモダンなビデオにします。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、主要メッセージをインパクトのあるシーンに迅速に変換し、さまざまなテンプレートとシーンで洗練された外観を強化します。
サンプルプロンプト2
法務チーム、コンプライアンスオフィサー、機関投資家向けに、成功するIPOに不可欠な規制コンプライアンスフレームワークを詳述する2分間の包括的なトレーニングビデオを制作してください。ビジュアルプレゼンテーションは権威ある情報提供を行い、法的用語やフローチャートの詳細なオンスクリーンテキストオーバーレイを使用し、複雑な規制を説明する落ち着いた正確な声で補完されます。HeyGenの自動字幕/キャプション生成機能により、すべての視聴者にアクセス可能な状態を確保し、メディアライブラリ/ストックサポートからの関連ストックメディアで概念を説明します。
サンプルプロンプト3
HR部門やトレーニングマネージャー向けに、IPOトレーニングビデオジェネレーターコンテンツをパーソナライズするAIアバターの多様性を示す45秒の指導ビデオを作成してください。ビジュアル体験は魅力的で親しみやすく、多様なアバターがオンスクリーンデータと対話し、カスタマイズオプションを案内する明確で簡潔な声と軽快でモチベーショナルな背景音楽を伴います。このビデオは、HeyGenのAIアバターが強力なテンプレートとシーンと組み合わせて、迅速にカスタマイズされたインパクトのある教育コンテンツを作成できることを強調します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

IPOトレーニングビデオジェネレーターの使い方

AIを活用したビデオ作成で、投資家や社内チーム向けに複雑な金融情報を簡素化し、プロフェッショナルなIPOトレーニングビデオを迅速に制作します。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを作成
IPOトレーニングスクリプトを作成または貼り付けてください。プラットフォームはAIを活用して、テキストをダイナミックなビデオに変換し、視聴者に届けます。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターライブラリから選択するか、カスタムアバタークローンを作成してIPOトレーニングをプレゼンテーションし、一貫性のある魅力的なスピーカーを確保します。
3
Step 3
ビジュアルと音声を追加
メディアライブラリから魅力的なビジュアルを追加し、強力なナレーション生成を利用して複雑なIPOコンセプトを効果的に説明します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
自動字幕付きでIPOトレーニングビデオを完成させ、希望のアスペクト比でエクスポートし、投資家や社内チームに配布する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

投資家コミュニケーションと発表を加速

.

プロフェッショナルなIPO発表ビデオや投資家向けの更新情報を迅速に生成し、ステークホルダーとの透明でタイムリーなコミュニケーションを維持します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてIPOトレーニングビデオの生成を効率化しますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターを活用して、高品質なIPOトレーニングビデオを効率的に制作します。ユーザーはスクリプトをリアルなAIアバターとAIナレーションを用いて魅力的な教育コンテンツに変換し、一貫したプロフェッショナルな配信を実現します。

自社ブランドのIPO発表用にカスタムAIアバターを作成できますか？

はい、HeyGenはカスタムアバタークローン機能を提供しており、ブランドを正確に表現するパーソナライズされたAIアバターを作成できます。これにより、すべてのIPO発表ビデオやその他のAIビデオ作成において信頼性と一貫性が向上します。

HeyGenはグローバルな投資家コミュニケーションにどのような技術的能力を提供しますか？

HeyGenは多言語コンテンツ作成をサポートしており、より広範な投資家層に効果的にリーチできます。また、プラットフォームは自動字幕生成を行い、すべてのAIトレーニングビデオで明確でアクセス可能なコミュニケーションを保証します。

HeyGenにはAI生成ビデオの編集にどのようなツールがありますか？

HeyGenは直感的なAIビデオエディターを提供しており、AI生成ビデオの包括的なカスタマイズが可能です。テキスト-to-ビデオAIで作成されたコンテンツを簡単に洗練し、最終出力がブランドのメッセージとビジュアル基準に完全に一致するようにします。