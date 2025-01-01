IoT説明動画メーカー：複雑なアイデアを簡単に

高度なテキストからビデオへの生成機能を使用して、スクリプトを魅力的なIoT説明動画に簡単に変換します。

スマートソリューションの統合に興味を持つ中小企業のオーナー向けにデザインされた45秒のアニメーション説明動画を想像してください。新しいIoTデバイスによって日常がどのように簡単になるかを紹介します。ビジュアルスタイルは明るくカートゥーン調で、スムーズな2Dアニメーションを使用し、HeyGenのテキストからビデオへの機能を利用して生成されたフレンドリーで明るい声で複雑なIoTの概念をわかりやすく伝えます。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
革新的なコンテンツ戦略を求めるマーケティング専門家を対象にした60秒の説得力のある説明動画を開発してください。AI駆動のビデオ作成の力を示します。ビジュアルの美学は洗練されて現代的で、ダイナミックなグラフィックスとシームレスなトランジションを利用し、HeyGenのプロフェッショナルで自信に満ちたAIアバターが迅速なビデオ制作の利点を効果的に伝えます。
サンプルプロンプト2
最先端のIoT製品の価値提案を迅速に説明する必要があるスタートアップ創業者向けに、ダイナミックな30秒のビデオを作成してください。このビデオはHeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用し、エネルギッシュなバックグラウンドミュージックと簡潔なナレーションで視覚的に魅力的な体験を提供し、彼らのIoTソリューションが重要な市場ニーズにどのように応えるかを示します。
サンプルプロンプト3
新しいIoTデバイスのオンボーディングを行う技術サポートチーム向けに、重要なトラブルシューティングステップに焦点を当てた50秒の情報提供トレーニングビデオを制作してください。ビジュアルとオーディオのスタイルは明確で体系的であり、正確な画面録画と役立つ図を組み合わせ、HeyGenの高度な音声生成機能を使用して生成された落ち着いた明瞭なAIナレーションを特徴とし、複雑な指示の明確さと保持を確保します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

IoT説明動画メーカーの使い方

複雑なIoTの概念を魅力的でプロフェッショナルな説明動画に簡単に変換し、革新を効果的に伝えます。

1
Step 1
スクリプトを作成する
まず、IoTのコンセプトをアウトライン化します。テキストを貼り付けるか、AIを使用してスクリプトを生成し、テキストからビデオへの機能を活用してアイデアを自動的にビジュアルストーリーに変換します。
2
Step 2
ビジュアルの基盤を選択する
技術とIoTトピックに特化した多様なテンプレートとシーンから選択します。これらのプロフェッショナルにデザインされたテンプレートは、ビデオの強力なビジュアルスタートポイントを提供します。
3
Step 3
ダイナミックな要素とナレーションを追加する
豊富なメディアライブラリ/ストックサポートから強力なビジュアルを追加し、複雑なIoTの概念を効果的に説明します。
4
Step 4
仕上げを施し、公開する
字幕/キャプションを自動生成してメッセージをアクセスしやすくします。その後、プロフェッショナルなIoT説明動画を簡単にエクスポートし、どのプラットフォームでも準備が整います。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

高インパクトなIoT製品広告を作成する

.

革新的なIoT製品とソリューションをターゲットオーディエンスに効果的にマーケティングするための魅力的なAIビデオ広告を迅速に生成します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして説明動画の創造性を高めることができますか？

HeyGenは強力なAIビデオメーカーで、簡単に素晴らしいアニメーション説明動画を作成することができます。豊富なビデオテンプレート、ダイナミックなAIアバター、豊富なメディアライブラリを活用して、ユニークなビジュアルストーリーテリングで説明動画を生き生きとさせます。これにより、コンテンツが情報提供だけでなく、非常に魅力的でプロフェッショナルなものになります。

HeyGenがマーケティングに効果的なAIビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenは、シームレスなテキストからビデオへの生成とリアルな音声生成により、マーケティングに効果的なAIビデオメーカーとして際立っています。高品質なマーケティングビデオやソーシャルメディアビデオを迅速に制作し、注意を引くことで、広範なビデオ編集スキルなしでインパクトのあるコンテンツを作成するのに役立ちます。私たちのプラットフォームは、視聴者に響くプロフェッショナルなビデオを提供するためのツールを提供します。

HeyGenを使用してビデオの外観と感触をカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは、ビデオの美学を完全にカスタマイズするための強力なブランディングコントロールを提供します。ビデオテンプレートにブランドの色やロゴを簡単に適用し、ユニークなテキストアニメーションを組み込み、多様なメディアライブラリを活用して、すべてのビデオがブランドアイデンティティを反映するようにします。さらに、アスペクト比のリサイズにより、カスタマイズされたコンテンツがどのプラットフォームでも完璧に見えるようにします。

HeyGenはどのようにして魅力的なIoT説明動画の作成を簡素化しますか？

HeyGenは、AIアバターとプロフェッショナルにデザインされたテンプレートの包括的な選択を提供することで、魅力的なIoT説明動画の作成を簡素化します。複雑なIoTの概念を明確でダイナミックなビジュアルに簡単に変換し、高品質なIoTテーマのビデオを迅速かつ効率的に制作できるようにします。これにより、専門的なトピックのビデオ作成が容易になります。