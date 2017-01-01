投資家ビデオジェネレーター: 勝利のピッチを作成
投資家向けのインパクトのあるピッチデッキビデオを作成しましょう。AIアバターを活用して、魅力的なビジュアルで財務予測をプレゼンテーションします。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
スタートアップの創業者や中小企業のオーナーを対象にした、45秒のダイナミックで魅力的なマーケティングビデオを作成してください。革新的なAIアバターが複雑なアイデアを簡単にします。このデモンストレーションは、HeyGenの「AIビデオジェネレーター」がどのようにして誰でもインパクトのある「マーケティングビデオ」を作成できるかを示し、鮮やかなビジュアルと親しみやすいプレゼンテーションスタイルを特徴としています。
技術革新者やベンチャーキャピタリスト向けに設計された、洗練されたデータ駆動型の60秒の説明ビデオを制作してください。明確なインフォグラフィックと説得力のあるプロフェッショナルな男性AIの声を活用します。HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」を活用することで、複雑な「ピッチデッキ」を簡単に理解できる、非常に説得力のあるビジュアルストーリーに変えます。
効率的なビデオソリューションを求める起業家に最適な、クリーンで簡潔、そしてインスピレーションを与える30秒のプロモビデオを開発してください。アップビートなバックグラウンドミュージックと自動生成された字幕/キャプションを特徴としています。このプロジェクトは、シームレスな「ビデオ作成」プロセスを示し、どのようにして高品質の「プロモビデオ」を迅速に制作し、視聴者を引き付け、情報を提供するかを紹介します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenのAIアバターは投資家向けピッチビデオをどのように強化しますか？
HeyGenはカスタマイズ可能なAIアバターを活用して、魅力的な投資家向けピッチビデオを作成する力を提供します。これらのAIアバターはダイナミックで人間味のあるタッチを提供し、テキストをビデオに変換し、潜在的な投資家に対してプロフェッショナルでインパクトのあるメッセージを届けます。
HeyGenでプロフェッショナルな投資家ビデオをすぐに生成できますか？
もちろんです。HeyGenのAIビデオジェネレーターはビデオ作成プロセス全体を効率化し、プロフェッショナルなテンプレートを使用してスクリプトを洗練されたビデオに変換し、ナレーションや魅力的なシーンを数分で追加できます。
HeyGenは投資家向けプレゼンテーションにどのようなブランディングツールを提供しますか？
HeyGenは強力なブランディングツールを提供し、投資家向けピッチビデオが会社のアイデンティティに完全に一致するようにします。ロゴ、ブランドカラー、一貫したビジュアル要素を簡単に組み込むことで、投資家に強く記憶に残る印象を与え、プロフェッショナルなピッチデッキを作成します。
HeyGenはピッチデッキビデオで複雑な財務予測をどのように提示できますか？
HeyGenは強力なビデオ作成に焦点を当てていますが、既存のチャートやグラフをビデオに統合することで、財務予測やデータビジュアライゼーションを効果的に提示できます。テキストをビデオに変換する機能を使用して、重要な数値をナレーションし、投資家に対して明確でインパクトのあるプレゼンテーションを行います。