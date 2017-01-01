30秒の投資家向けピッチビデオを想像してください。潜在的な投資家をターゲットにしたこのビデオは、洗練されたモダンでプロフェッショナルなビジュアルスタイルと自信に満ちたAIのナレーションで構成されています。このビデオは、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使って簡単に作成され、起業家が「投資家ビデオジェネレーター」コンセプトを「プロフェッショナルテンプレート」を用いて説得力のあるプレゼンテーションに変え、資金調達を実現します。

