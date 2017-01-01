シームレスな資金調達のための投資家向けアップデートビデオジェネレーター
AIによるストーリーテリングとカスタマイズ可能なブランディングコントロールで、資金調達ビデオを効率化し、投資家を感動させましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
スタートアップの創業者が資金調達を目指すための90秒の資金調達ビデオを作成してください。この魅力的でダイナミックなプレゼンテーションは、HeyGenのAIアバターを活用して説得力のあるストーリーを伝え、市場の可能性と財務予測を明確に示す説得力のあるトーンとビジュアルを採用します。
既存の投資家とステークホルダー向けに、戦略的洞察と将来の財務予測に焦点を当てた2分間の包括的な投資家コミュニケーションを制作してください。このプロフェッショナルで情報豊富なビデオは、スクリプトからのテキストをビデオにシームレスに変換し、複雑なデータを効果的に伝える正確な音声と明確なビジュアルを備えています。
取締役会メンバーと主要な投資チーム向けに、45秒のパフォーマンスアップデートビデオを作成してください。このビデオは、企業のブランドを一貫して反映した視覚的に洗練されたもので、HeyGenの字幕/キャプション機能を活用してアクセシビリティを向上させ、最近の成果と戦略的パフォーマンスの更新を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして投資家向けアップデートビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenはAIを活用した投資家向けアップデートビデオメーカーで、プロフェッショナルな投資家向けアップデートビデオの作成プロセスを簡素化します。AIアバターとスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、資金調達ビデオの説得力のあるストーリーを迅速かつ効率的に生成します。
HeyGenは投資家向けコミュニケーションにどのようなブランディングコントロールを提供しますか？
HeyGenは、投資家向けピッチビデオが会社のアイデンティティに完全に一致するように、広範なブランディングコントロールを提供します。プロフェッショナルなテンプレート、カスタムロゴ、色、フォントを利用して、一貫性のある魅力的なプロフェッショナルなブランディングメッセージを作成します。
HeyGenは投資家ビデオに財務予測のデータを統合できますか？
はい、HeyGenは強力なデータビジュアライゼーションを可能にし、投資家向けアップデートビデオで財務予測や市場データを提示します。チャートやグラフを組み込んで、データ駆動型の投資家向けアップデートと戦略的洞察を効果的に伝えることができます。
HeyGenはインパクトのある投資家向けピッチビデオのためにどのような高度なAIビデオ編集機能を提供しますか？
HeyGenは、シームレスなシーンベースの編集、AIナレーション、そして自動字幕/キャプションなどのAIビデオ編集機能を提供し、投資家向けピッチビデオを強化します。柔軟なアスペクト比のリサイズと4K解像度の出力で、高品質で魅力的なビデオアップデートを制作します。