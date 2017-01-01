投資家更新ジェネレーター：スタートアップの報告を簡素化

投資家報告と資金調達を合理化し、ダイナミックな更新を作成し、明確さのためにナレーション生成を組み込む。

忙しいスタートアップの創業者をターゲットにした45秒の魅力的なビデオを作成してください。投資家向けの更新をまとめるのが苦手な方に向けて、アニメーション化されたデータポイントと創業者の証言を素早く切り替えるダイナミックでモダンなビジュアルスタイルを採用し、エネルギッシュでプロフェッショナルなサウンドトラックを添えます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能が、生データや箇条書きを魅力的なストーリーに変え、投資家報告プロセス全体を簡素化する様子を紹介します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
資金調達を求める起業家向けに設計された60秒の指導ビデオを想像してください。投資家コミュニケーションをどのようにパーソナライズするかを示します。このビデオは、暖かいカラーパレットと明確で整理されたシーンを使用し、落ち着いた情報提供のナレーションを組み合わせた、親しみやすくも権威あるビジュアルスタイルが必要です。HeyGenのAIアバターを使用して、カスタムで信頼性のあるメッセージを簡単に作成し、重要な資金調達期間中に潜在的な投資家とより真摯に接続する方法を強調します。
サンプルプロンプト2
CEOやCFOを対象にした30秒の簡潔な説明ビデオを制作し、複雑な財務運営やKPIをステークホルダーに理解しやすい洞察に変える必要があります。ビジュアルの美学はクリーンでプロフェッショナルであり、明確なデータビジュアライゼーションと最小限の気を散らす要素に焦点を当て、権威ある明確な声でサポートされます。HeyGenの字幕/キャプションが、キャッシュランウェイやMRR予測などの重要な詳細を完璧に伝え、音声オフの環境でもすべての視聴者にアクセス可能であることを強調します。
サンプルプロンプト3
月次更新プロセスを合理化し、投資家向けの更新で洗練されたブランドイメージを維持しようとする企業向けに、50秒の魅力的なプロモーションビデオを開発します。ビデオは洗練された企業ビジュアルスタイルを持ち、一貫したブランディング要素とスムーズなトランジションを示し、洗練されたバックグラウンドトラックを伴います。HeyGenのテンプレート＆シーン機能が、ユーザーがプロフェッショナルな投資家更新テンプレートを迅速に生成し、すべてのコミュニケーションでの統一性と高品質なプレゼンテーションを保証し、広範なデザイン作業を必要としないことを示します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

投資家更新ジェネレーターの使い方

魅力的な更新を迅速に生成し、AIを活用したビデオでパーソナライズして最大の効果を得ることで、投資家報告を合理化します。

1
Step 1
投資家更新テンプレートを選択
事前にデザインされた投資家更新テンプレートをテンプレート＆シーンのコレクションから選択し、報告書を構成し、投資家報告のすべての重要なセクションを効率的にカバーします。
2
Step 2
パフォーマンス指標を入力
スタートアップの重要な財務運営データと重要なKPIをスクリプトに入力し、スクリプトからのテキスト-to-ビデオによる魅力的なプレゼンテーションの準備をします。
3
Step 3
AIアバターメッセージでパーソナライズ
AIアバターを使用したパーソナライズされたビデオメッセージを統合することで、投資家更新を向上させ、撮影の必要なく報告書に人間味を加えます。
4
Step 4
更新をエクスポートして共有
完成した投資家報告書を確認し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、すべてのステークホルダーにプロフェッショナルなメール更新を準備して送信します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功ビデオでスタートアップのトラクションを強調

.

顧客の証言と成功事例をフィーチャーしたダイナミックなビデオを制作し、スタートアップの市場検証と成長を投資家に効果的に示します。

background image

よくある質問

HeyGenはスタートアップの投資家更新の作成をどのように簡素化できますか？

HeyGenは高度な投資家更新ジェネレーターとして機能し、スタートアップがスクリプトをAIアバターとプロフェッショナルなナレーションを使用して魅力的なビデオ投資家更新に簡単に変換できるようにします。これにより、月次および四半期ごとの投資家報告プロセスが大幅に簡素化されます。

HeyGenを使用して投資家報告にどのようなビジュアル要素を組み込むことができますか？

HeyGenを使用すると、事前にデザインされたテンプレート、広範なメディアライブラリのサポート、強力なブランディングコントロールを活用して、ビデオが会社のアイデンティティに合致するように投資家更新を強化できます。チャート、グラフ、AIアバターを統合して、投資家にとって重要なKPIや洞察をダイナミックに提示します。

HeyGenは一貫した月次または四半期ごとの投資家更新を作成するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは定期的な投資家更新を生成するための効率的なソリューションを提供し、投資家との一貫したプロフェッショナルなコミュニケーションを維持するのに役立ちます。その直感的なテキスト-to-ビデオ機能により、効果的な資金調達に不可欠なインパクトのあるビデオメール更新を簡単に作成できます。

なぜHeyGenを選んでスタートアップの投資家更新とコミュニケーションを強化するのですか？

HeyGenはスタートアップの投資家更新を向上させ、投資家コミュニケーションをよりダイナミックで記憶に残るものにするユニークで強力な方法を提供します。AIアバターと簡単なビデオ作成を活用することで、目立ち、資金調達の努力をサポートする魅力的な投資家レポートを提供できます。