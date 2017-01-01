忙しいスタートアップの創業者をターゲットにした45秒の魅力的なビデオを作成してください。投資家向けの更新をまとめるのが苦手な方に向けて、アニメーション化されたデータポイントと創業者の証言を素早く切り替えるダイナミックでモダンなビジュアルスタイルを採用し、エネルギッシュでプロフェッショナルなサウンドトラックを添えます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能が、生データや箇条書きを魅力的なストーリーに変え、投資家報告プロセス全体を簡素化する様子を紹介します。

