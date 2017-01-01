投資家向けビデオメーカー：インパクトのあるピッチを迅速に作成

直感的なテンプレートを使用して、驚くべき投資家向けピッチビデオとインパクトのある資金調達ビデオを簡単に作成し、迅速かつプロフェッショナルな結果を得ることができます。

ベンチャーキャピタリストを魅了するためにデザインされた、会社のユニークなストーリーテリングを強調した60秒の投資家向けピッチビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルであり、魅力的なグラフィックスと自信に満ちた音声配信を組み込み、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して洗練されたナレーションを簡単に実現できます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
潜在的な投資家をターゲットにした45秒の資金調達ビデオを開発し、インパクトのあるデータビジュアライゼーションを通じて主要な財務予測を紹介します。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルで信頼性があり、クリーンなチャートとグラフを企業の背景に使用し、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して関連する業界映像を統合し、活気に満ちた情報豊富な音声トラックを添えます。
サンプルプロンプト2
四半期報告のための30秒の簡潔な要約ビデオを制作し、株主や取締役会メンバーを対象に、プロフェッショナルなAIアバターが主要な成果を発表します。ビジュアルと音声スタイルは企業的で権威あるものであり、HeyGenのAIアバターを活用して一貫性のある魅力的なバーチャルスポークスパーソンを提供し、情報を明確かつ簡潔に伝えます。
サンプルプロンプト3
投資会社向けに特化した90秒の説得力のあるピッチデッキビデオをデザインし、書かれたスクリプトをダイナミックなプレゼンテーションに変えます。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルであり、スムーズなトランジションと同期されたビジュアルがナarrativeをサポートし、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、明確でインパクトのある音声メッセージを確保します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

投資家向けビデオメーカーの使い方

HeyGenのAIプラットフォームを使用して、ステークホルダーを感動させ、成功した資金調達を促進するプロフェッショナルな投資家向けビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
スクリプトとAIアバターを作成
魅力的なメッセージを書き始めます。次に、プロフェッショナルな配信で「スクリプトライティング」を実現するために、魅力的な「AIアバター」を選択します。
2
Step 2
テンプレートを選び、ビジュアルを追加
プロフェッショナルな「テンプレートとシーン」から選択し、ピッチを完璧に構成します。関連するビジュアルやデータを簡単に組み込み、「直感的なテンプレート」の選択を強調します。
3
Step 3
ブランディングを適用し、詳細を調整
「ブランディングコントロール」を使用して、会社のロゴや色でビデオをカスタマイズし、ブランドの一貫性を確保します。これは「ブランディングコントロール」機能を活用します。
4
Step 4
投資家向けビデオをエクスポート
高品質の「投資家向けピッチビデオ」を「アスペクト比のリサイズとエクスポート」機能を使用して最終化し、どのプラットフォームでも準備が整います。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インパクトのある投資家向けピッチを提供

.

ダイナミックなAI生成ビデオプレゼンテーションで潜在的な投資家を刺激し、価値提案と将来の成長を明確に伝えます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして投資家向けビデオを強化できますか？

HeyGenはAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を使用して、ベンチャーキャピタリストやステークホルダー向けの魅力的なコンテンツの制作を効率化し、説得力のある投資家向けビデオを作成することができます。直感的なテンプレートを活用して、財務予測やトラクションメトリクスを効果的に提示します。

HeyGenは投資家向けピッチビデオの作成にどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なAIアバター、テキスト-to-ビデオ生成、包括的なブランディングコントロールを含む、投資家向けピッチビデオのための強力な機能を提供しています。データビジュアライゼーションや説得力のあるストーリーテリングをピッチデッキビデオに簡単に組み込むことができます。

HeyGenで資金調達ビデオを迅速に生成できますか？

はい、HeyGenはAI投資家デッキビデオメーカーを使用して、高品質の資金調達ビデオを迅速に生成することができます。直感的なテンプレートとテキスト-to-ビデオ機能を活用して、メッセージを効率的に伝え、スクリプト作成や編集にかかる時間を節約します。

HeyGenはさまざまな財務報告や更新の作成をどのようにサポートしますか？

HeyGenは、ブランディングコントロールを使用してカスタマイズ可能な四半期報告などの多様なビデオコンテンツを制作することができます。財務予測やデータビジュアライゼーションをプロフェッショナルなビデオプレゼンテーションに簡単に変換し、投資家やベンチャーキャピタリストに提供します。