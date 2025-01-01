投資家関係研修ビデオジェネレーター：エンゲージメントを向上

リアルなAIアバターを使用して、企業トレーナーに最適な魅力的な投資研修ビデオを迅速に作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
潜在的な投資家を対象にした45秒のダイナミックなアニメーション説明ビデオを開発し、重要な財務指標とその重要性を分かりやすく説明します。この魅力的なビデオは、鮮やかなデータビジュアライゼーションと活気あるオーディオスタイルを使用し、スクリプトから直接生成されたテキストからビデオへの機能を活用して、投資機会を明確に伝え、インパクトのある投資説明ビデオを作成します。
サンプルプロンプト2
起業家がシード資金を求めるための説得力のある90秒のピッチデッキビデオをデザインし、投資家に対して魅力的なストーリーを構築する方法を紹介します。ビジュアルとオーディオスタイルはモダンで洗練されており、プロフェッショナルなテンプレートとシーンを活用して重要なポイントと財務予測を強調し、クリエイターが高インパクトの資金調達ビデオを制作できるようにします。
サンプルプロンプト3
経験豊富な投資家関係マネージャー向けに、グローバルな規制コンプライアンスをナビゲートするための75秒の包括的な研修ビデオを制作します。このビデオは、法的要件を画面上のテキストで強調し、自動字幕/キャプションとフォーマルな声でサポートされ、投資家関係研修ビデオ生成ツールの優れたリソースとして機能します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

投資家関係研修ビデオジェネレーターの使い方

AIを活用してプロフェッショナルな投資家関係研修ビデオの作成を効率化します。コンセプトから魅力的な配信まで、ステークホルダー向けのコンテンツを迅速に生成します。

Step 1
スクリプトまたはアイデアを作成
研修コンテンツ、重要なメッセージ、または完全なスクリプトをプラットフォームに入力して開始します。AIビデオジェネレーターがスクリプトからビデオへの機能を使用して、投資家関係ビデオの基盤を準備します。
Step 2
AIプレゼンターを選択
多様なAIアバターから選択し、研修コンテンツを提供します。投資家関係ブランドに合わせて外見や声を調整し、プロフェッショナルなプレゼンテーションを確保します。
Step 3
ブランドアイデンティティを適用
強力なブランディングコントロールを利用して、会社のロゴ、カラー、フォントを統合し、投資家関係の企業ガイドラインに完全に一致する研修ビデオを作成します。
Step 4
研修ビデオをエクスポートして共有
ビデオを確認し、アクセシビリティを向上させるために自動字幕/キャプションを追加し、エクスポートして、さまざまなチャネルを通じて投資家やステークホルダーと共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な金融概念を解明

複雑な金融データや投資戦略を明確で理解しやすいビデオ説明に変換し、効果的な投資家教育を実現します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして投資家関係研修ビデオを強化できますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターを使用して、プロフェッショナルな投資家関係研修ビデオの作成を効率化します。スクリプトを魅力的なビデオに変換し、リアルなAIアバターを使用することで、制作時間とコストを大幅に削減しながら高品質を維持します。

HeyGenは企業研修コンテンツにどのようなブランディングコントロールを提供しますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、企業トレーナーが会社のロゴ、カスタムカラー、独自のブランド要素をビデオにシームレスに統合できるようにします。これにより、一貫性が確保され、すべての投資研修資料で企業のアイデンティティが強化されます。

HeyGenは自動字幕と柔軟なアスペクト比で投資説明ビデオを作成できますか？

はい、HeyGenはAI技術を活用して正確な字幕とキャプションを自動生成し、投資説明ビデオのアクセシビリティを向上させます。さらに、さまざまなプラットフォームに最適化するためにアスペクト比を簡単に調整でき、広範なリーチとエンゲージメントを確保します。

HeyGenはプロフェッショナルな資金調達およびピッチデッキビデオをどれくらい早く生成できますか？

HeyGenのAIビデオジェネレーターは、プロフェッショナルな資金調達ビデオや魅力的なピッチデッキビデオを迅速に作成でき、通常は数時間や数日ではなく数分で完了します。その直感的なインターフェースと強力なAI技術により、高品質なアニメーション説明コンテンツを効率的に制作できます。