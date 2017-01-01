資金調達成功のための投資家向けプレゼンテーションビデオメーカー

プロフェッショナルでデータ駆動の投資家向けプレゼンテーションで資金を確保しましょう。AIアバターを活用して、説得力のあるピッチを届けます。

スタートアップがシード資金を求める際に、データ駆動のピッチを簡単に作成できる投資家向けプレゼンテーションビデオメーカーを活用し、資金調達を成功させるための魅力的な1分間のビデオを制作してください。ビデオには、クリーンでプロフェッショナルなグラフィックスと自信に満ちたナレーションを含め、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用してコンテンツ制作を効率化します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
革新的な技術ソリューションを提案する起業家を対象にしたダイナミックな90秒の投資家向けピッチビデオを開発し、製品の影響を魅力的で現代的なビジュアルと明確なデータビジュアライゼーションで紹介します。音声には熱意あるトーンを持たせ、HeyGenのAIアバターを活用して、個性的でありながらプロフェッショナルなメッセージを届けます。
サンプルプロンプト2
企業幹部が四半期報告を洗練するために設計された洗練された2分間のアニメーションプレゼンテーションを作成し、複雑なスライドデッキを簡単に理解できるビジュアルストーリーに変換します。ビジュアルスタイルはミニマリストでスムーズなトランジションを持ち、権威ある声で補完され、HeyGenのテンプレートとシーンを利用して迅速に開発します。
サンプルプロンプト3
マーケティングチームが迅速でブランド化された更新を必要とするためのテンポの速い45秒のショートビデオを作成し、AIビデオ作成プラットフォームがプロフェッショナルなブランディングのための迅速なコンテンツ生成をどのように可能にするかを強調します。作品は視覚的に魅力的で、アップビートな音楽を伴い、HeyGenのボイスオーバー生成機能を効果的に活用して重要なメッセージを明確に伝えます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

投資家向けプレゼンテーションビデオメーカーの使い方

数分で魅力的でデータ駆動の投資家向けピッチビデオを作成します。AIを活用してプロフェッショナルなプレゼンテーションを作成し、資金を確保し、ステークホルダーを感動させましょう。

1
Step 1
開始テンプレートを選択
投資家向けプレゼンテーション用にデザインされたプロフェッショナルな**テンプレート**から選択します。AIビデオ作成プラットフォームが迅速で効率的なスタートを提供します。
2
Step 2
ビジュアルをカスタマイズ
会社の**プロフェッショナルなブランディング**を含むロゴや色でビデオをパーソナライズします。ドラッグ＆ドロップツールを使用して財務チャート、画像、その他のメディアを組み込み、洗練された外観を実現します。
3
Step 3
AIアバターを組み込む
データを生き生きとさせるために、**AIアバター**を追加して主要メッセージを伝えます。プラットフォームは、ピッチに人間味を加えるためのさまざまなAIアバターを提供します。
4
Step 4
安全にエクスポートして共有
最終化したら、さまざまなプラットフォームに適したアスペクト比で**投資家向けピッチビデオ**をエクスポートします。プロフェッショナルなプレゼンテーションを簡単に共有し、資金を確保するのに役立てます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なピッチサマリーを開発

.

さまざまなプラットフォーム向けに投資家向けプレゼンテーションの簡潔でプロフェッショナルなビデオサマリーを作成し、投資家の関心を効率的に引きつけます。

background image

よくある質問

HeyGenはAI投資家向けピッチビデオメーカーとしてどのように機能しますか？

HeyGenは高度なAIアバターとテキストビデオ機能を活用して、スクリプトを魅力的な投資家向けプレゼンテーションビデオに変換します。このAIビデオ作成プラットフォームは、プロフェッショナルで魅力的なピッチの提供を保証し、資金調達を容易にします。

HeyGenは私の投資家向けプレゼンテーションビデオを効果的にカスタマイズできますか？

はい、HeyGenは投資家向けプレゼンテーションビデオのための広範なカスタマイズオプションを提供し、プロフェッショナルなブランディングを可能にします。多様なテンプレートを利用し、会社のロゴや色を統合し、豊富なメディアライブラリにアクセスして、ユニークで影響力のあるビデオコンテンツを作成できます。

HeyGenはデータ駆動の投資家向けピッチのためにどのようなAIビデオツールを提供していますか？

HeyGenは強力なAIビデオツールでデータ駆動の投資家向けビデオの作成を効率化します。財務チャートやデータをシームレスに統合し、スライドデッキやドキュメントを動的なアニメーションプレゼンテーションに変換するAIドキュメントからビデオ機能を使用します。

HeyGenを使用して投資家向けプレゼンテーションビデオを制作するのは簡単ですか？

もちろんです。HeyGenは直感的なAIプレゼンテーションプラットフォームとして設計されており、プロフェッショナルな投資家向けプレゼンテーションビデオの作成を簡単にします。ドラッグ＆ドロップインターフェースとすぐに使えるテンプレートがビデオ制作プロセス全体を簡素化します。