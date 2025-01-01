資金調達ラウンドを勝ち取るための投資家向けピッチビデオメーカー

あなたのコンセプトを魅力的なピッチに簡単に変換します。AIアバターを活用してプロフェッショナルな仕上がりでビジョンを提示し、重要な投資を引き寄せましょう。

潜在的な初期段階の投資家を対象にした、革新的な新技術ソリューションを強調する魅力的な60秒の投資家向けピッチビデオメーカーショーケースを作成します。ビジュアルスタイルは洗練されて未来的で、AIアバターがクリーンでアニメーション化された背景の中で明確で自信に満ちたプレゼンテーションを行い、複雑なアイデアを正確に伝えるプロフェッショナルなボイスオーバー生成機能を補完します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
静的なピッチデッキをベンチャーキャピタリストやエンジェル投資家を対象にした魅力的なビジュアルストーリーに変える、ダイナミックな45秒のビデオを開発します。ビジュアルとオーディオのスタイルはエネルギッシュでプロフェッショナルであり、多様なテンプレートとシーンを使用してインパクトのあるトランジションを実現し、重要な財務指標のアクセシビリティと保持を確保するために明確な字幕/キャプションを統合します。
サンプルプロンプト2
迅速な資金調達を求めるテックスタートアップの創業者を対象にした、説得力のある30秒のピッチビデオを想像してください。生のスクリプトを簡単に洗練されたプレゼンテーションに変換する方法を示します。美学はテンポが速く、現代的でインスパイアリングであり、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、関連するストックビジュアルをメディアライブラリ/ストックサポートからサポートしながら、迅速に魅力的なストーリーを生成します。
サンプルプロンプト3
企業投資家や戦略的パートナーを対象にした説得力のある90秒の製品ショーケースビデオを作成し、市場機会とROIを強調します。ビジュアルデザインは洗練されており、企業向けであり、メディアライブラリ/ストックサポートからの高品質なビジュアルを取り入れて、プレミアムビデオテンプレートを使用したようなプロフェッショナルな美学を実現し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して多様な配信に最適な視聴を確保します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます



プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

投資家向けピッチビデオメーカーの使い方

プロフェッショナルで魅力的なピッチビデオを簡単に作成し、潜在的な投資家を引き付け、ビジョンを明確に伝えましょう。

1
Step 1
スクリプトを作成
まず、重要なメッセージをまとめます。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を利用して、書かれたピッチデッキをダイナミックなビデオコンテンツに変換します。
2
Step 2
アバターを選択
ブランドや自分自身を表現するAIアバターを選びます。AI生成ビジュアルを使用してプレゼンテーションを強化するか、自分のビジュアルをアップロードして効果的にポイントを示します。
3
Step 3
ブランディングを適用
カスタムブランディングキットを使用して、ロゴやブランドカラーを含むビデオをカスタマイズします。テンプレートとシーンを使用してシーンを洗練し、プロフェッショナルで一貫性のある外観を確保します。
4
Step 4
ピッチをエクスポート
ピッチビデオを完成させ、希望のアスペクト比でエクスポートします。あなたの魅力的なビデオは、潜在的な投資家と共有する準備が整いました。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インスピレーションを与える投資家向けピッチを提供

会社のビジョンと成長の可能性を明確に伝え、投資家に深く響くモチベーショナルでインスパイアリングなピッチビデオを作成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして投資家向けピッチビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、魅力的な投資家向けピッチビデオを効率的に制作するための直感的なプラットフォームを提供します。多様なビデオテンプレートとAIアバターを活用して、ピッチデッキやスクリプトをプロフェッショナルなプレゼンテーションに変換します。

HeyGenはAIアバターでピッチデッキを強化できますか？

はい、HeyGenはリアルなAIアバターをピッチデッキビデオにシームレスに統合することができます。これらのAI生成ビジュアルは、ダイナミックで魅力的な要素を追加し、投資家に強く響くメッセージを伝えるのに役立ちます。

HeyGenはスクリプトからビデオへの変換にどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、スクリプトを直接高品質なピッチビデオに変換するためのテキストからビデオへの技術を提供します。また、プロフェッショナルなボイスオーバーを追加して、メッセージが明確かつ効果的に伝わるようにします。

HeyGenはピッチビデオのカスタムブランディングをサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenは、会社のビジュアルアイデンティティを維持するための包括的なカスタムブランディングキットを提供します。ロゴ、色、フォントを適用して、すべての投資家向けピッチビデオで一貫性のあるプロフェッショナルな外観を確保できます。