テックスタートアップの創業者をターゲットにした1分間の魅力的なビデオを作成し、AIピッチデッキジェネレーターがどのようにして素晴らしい投資家向けプレゼンテーションを自動化するかを示してください。洗練されたプロフェッショナルなビジュアルと自信に満ちた熱意あるナレーションを使用し、デザイン自動化の効率性を強調して貴重な時間を節約します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、複雑な情報を視聴者にとってアクセスしやすく魅力的にする動的なプレゼンテーション概要を迅速に生成する方法を紹介します。

ビデオを生成