投資家向けピッチジェネレーター: AIで勝利するピッチを作成

デザイン自動化を活用して魅力的な投資家向けピッチを生成し、AIアバターを使用して投資家を感動させる強力なストーリーを作成します。

テックスタートアップの創業者をターゲットにした1分間の魅力的なビデオを作成し、AIピッチデッキジェネレーターがどのようにして素晴らしい投資家向けプレゼンテーションを自動化するかを示してください。洗練されたプロフェッショナルなビジュアルと自信に満ちた熱意あるナレーションを使用し、デザイン自動化の効率性を強調して貴重な時間を節約します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、複雑な情報を視聴者にとってアクセスしやすく魅力的にする動的なプレゼンテーション概要を迅速に生成する方法を紹介します。

サンプルプロンプト1
投資アナリスト向けに90秒のビデオを開発し、投資家向けプレゼンテーションの深いカスタマイズオプションを紹介します。洗練されたデータ豊富なグラフィックスと権威あるAIアバターを使用してナレーションを行い、各スライドが会社の独自のブランドとデータを正確に反映するようにカスタマイズできることを強調します。HeyGenのAIアバターが複雑な技術的詳細を人間のような精度と信頼性で伝える方法を示し、ピッチのニュアンスを鑑識眼のある視聴者に効果的に伝えることを保証します。
サンプルプロンプト2
分散型スタートアップチームを対象とした45秒のビデオを制作し、プラットフォームのシームレスなコラボレーション機能と直感的なインターフェースを強調します。明るく魅力的な画面共有ビジュアルを使用し、複数のユーザーが同時に対話する様子を示し、明るくクリアなナレーションを添えます。HeyGenのナレーション生成がどのようにしてチームベースのプレゼンテーションのための一貫したプロフェッショナルなオーディオを簡単に作成し、誰もが統一された投資家向けピッチに簡単に貢献できるようにするかを示します。
サンプルプロンプト3
SaaSプロダクトマネージャー向けに詳細な2分間のビデオを作成し、ピッチパフォーマンスを監視するための強力な分析と堅牢な統合を説明します。データフローと接続ポイントを示す技術的な図解ビジュアルを使用し、正確で情報豊富なナレーションを提供します。このビデオは、HeyGenの字幕/キャプションを活用して技術用語とデータポイントの明確さを確保し、視聴環境に関係なく、すべての視聴者が分析と統合がどのようにして投資家向けの戦略的意思決定を推進するかの詳細を追えるようにします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

投資家向けピッチジェネレーターの仕組み

AI駆動のツールとプロフェッショナルなデザイン機能を使用して、魅力的なビデオ投資家向けピッチを簡単に作成し、資金を確保します。

1
Step 1
ピッチスクリプトを作成
投資家向けピッチスクリプトを作成または貼り付けて開始します。スクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、コンテンツ作成を魅力的なビデオに変換します。
2
Step 2
プロフェッショナルなテンプレートを選択
プレゼンテーションの美学を即座に高めるために設計された多様なテンプレートとシーンから選択し、ピッチデッキの強力な基盤を提供します。
3
Step 3
魅力的なAIアバターを追加
AIアバターを追加してメッセージを生き生きとさせ、ピッチをナレーションします。この革新的な機能は、潜在的な投資家を魅了する素晴らしく説得力のあるプレゼンテーションを作成するのに役立ちます。
4
Step 4
プレゼンテーションをエクスポートして共有
ピッチが完成したら、アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、ビデオを任意のプラットフォームに準備します。最終的な投資家向けプレゼンテーションを自信を持って簡単にダウンロードして共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なピッチプレゼンテーションコンテンツを作成

投資家向けプレゼンテーションをより魅力的で記憶に残るものにするために、動的なビデオセグメントとクリップを迅速に制作します。

background image

よくある質問

HeyGenはAI投資家向けピッチデッキの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは「投資家向けピッチジェネレーター」のニーズを革新し、テキストスクリプトをリアルなAIアバターとダイナミックなナレーションを備えた魅力的なビデオに変換します。この「デザイン自動化」プロセスにより、素晴らしく説得力のあるプレゼンテーションを効率的に作成できます。

HeyGenを使用して投資家向けプレゼンテーションのビジュアル要素とブランディングをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは「深いカスタマイズ」オプションを提供し、「フォント、ビジュアル、レイアウト」をカスタマイズしてブランドアイデンティティに完全に一致させることができます。ロゴやブランドカラーを簡単に適用して、一貫性のあるプロフェッショナルな「投資家向けプレゼンテーション」を確保できます。

HeyGenは効率的なピッチデッキコンテンツ作成のためにどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenは「直感的なインターフェース」を提供し、スムーズな「コンテンツ作成」を可能にし、影響力のある「ピッチデッキ」ビデオを構築します。事前に構築された「テンプレートとシーン」、および強力な「スクリプトからのテキストビデオ」機能により、技術的プロセスがすべてのユーザーにとって簡素化されます。

HeyGenは魅力的な投資家向けピッチのためにどのようなビジュアルリソースを提供しますか？

HeyGenは、高品質なビジュアルで「投資家向けプレゼンテーション」を豊かにするための広範な「メディアライブラリ/ストックサポート」機能を含んでいます。さらに、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用して、さまざまなプラットフォームや視聴者に合わせてビデオピッチデッキを適応させることができます。