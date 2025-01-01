あなたのスタートアップのビジョンと成長の可能性を示す、潜在的な投資家を魅了する60秒の投資家向けピッチビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的であり、プロフェッショナルなテンプレートを使用して主要な指標と市場機会を強調し、権威ある音声トーンで補完します。HeyGenのAIアバターを活用して、メッセージを一貫して魅力的な画面上の存在感で伝え、洗練された記憶に残るプレゼンテーションを実現します。

