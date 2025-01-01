金融自由のための専門的な投資トレーニングビデオ

HeyGenのスクリプトからのテキストビデオを使って、魅力的なオンラインコースで投資の基本概念を学び、ポートフォリオを構築しましょう。

サンプルプロンプト1
中級投資家を対象に「株式投資」のための「ETF」を理解することに熱心な方々向けの60秒のプロフェッショナルな投資トレーニングビデオを開発してください。このビデオは、クリーンで情報豊富なグラフィックと自信に満ちた権威あるナレーションを利用します。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して制作を効率化し、特に複雑な金融用語の理解を高めるために自動「字幕/キャプション」を補完します。
サンプルプロンプト2
「リスクとリターン」をコアな「投資戦略」として解明するための30秒のインフォグラフィックスタイルの動画を作成してください。ビジュアルは魅力的で、動的なチャートやアイコンを使用し、音声は落ち着いた安心感のあるトーンを維持します。HeyGenの多様な「テンプレートとシーン」を活用して迅速にビデオを組み立て、「メディアライブラリ/ストックサポート」から関連するビジュアルを取り入れて重要なポイントを効果的に強調します。
サンプルプロンプト3
長期的な成長を計画している個人向けに、効果的な「退職」計画を通じて「経済的独立」への道を示す50秒のモチベーショナルビデオを作成してください。ビデオは将来の目標を描く温かいシナリオベースのビジュアルと、親しみやすく励みになるナレーションを特徴とします。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用して、さまざまなプラットフォームに最適化し、親しみやすい「AIアバター」を統合して、共感できる金融シナリオを提示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

投資トレーニングビデオの仕組み

魅力的で教育的な投資トレーニングビデオを簡単に作成します。複雑な金融概念を魅力的なコンテンツに変換し、視聴者に情報を提供し、力を与えます。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを作成する
投資トレーニングビデオのための明確なスクリプトを作成し、コアな「投資戦略」や教育ポイントを概説します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオを使用して効率的にドラフトを生成します。
2
Step 2
魅力的なビジュアルを選ぶ
「投資概念」を動的なビジュアルで生き生きとさせます。AIアバターを選んでコンテンツを提示し、ライブラリから関連するストックメディアを取り入れて理解を深めます。
3
Step 3
プロフェッショナルなブランディングを適用する
視聴者に共鳴し、プロフェッショナルさを反映するビデオを確保します。カスタムロゴや色を含むブランディングコントロールを適用し、「分散投資」などのトピックに関する正確な字幕/キャプションを追加します。
4
Step 4
コンテンツをエクスポートして共有する
「退職」やその他の金融トピックに関する教育コンテンツを完成させます。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、高品質のビデオをさまざまなプラットフォームに準備し、より広い視聴者にリーチします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

数分で魅力的なソーシャルメディアビデオとクリップを生成する

投資トレーニングコンテンツから魅力的な短いビデオやクリップを制作し、オンラインコースのプロモーションやクイックインサイトに最適です。

よくある質問

HeyGenはどのようにして投資トレーニングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは「AIアバター」と「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して、プロフェッショナルな「投資トレーニングビデオ」を簡単に制作できるようにします。これにより、複雑な「投資概念」を視聴者に説明するプロセスが効率化されます。

HeyGenはオンラインコースのような多様な形式の金融教育をサポートできますか？

もちろんです。HeyGenは「テンプレートとシーン」および「AIアバター」を提供し、「金融概念」を説明する「短いビデオ」から「オンラインコース」や「ウェビナー録画」のセグメントまで、さまざまな教育コンテンツを作成できます。

HeyGenのビデオツールでカバーできる具体的な投資概念は何ですか？

HeyGenの柔軟なプラットフォームを使用すると、「株式投資」、「投資ポートフォリオの構築」、「分散投資」、さらには「ETF」や「ミューチュアルファンド」の理解など、幅広い「投資概念」に関する魅力的なビデオを作成できます。

HeyGenは金融コンテンツのプロフェッショナルなブランディングをどのように保証しますか？

HeyGenはカスタムロゴや色などの「ブランディングコントロール」を提供し、すべての「投資トレーニングビデオ」に一貫したプロフェッショナルな外観を維持します。これにより、金融コンテンツが効果的にブランドアイデンティティを強化します。