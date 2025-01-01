プロフェッショナルなアップデートのための投資レポートビデオメーカー

HeyGenの強力なテキストからビデオへの機能を使用して、複雑な財務レポートを明確で魅力的なビデオに瞬時に変換します。

既存の投資家を対象にした60秒のプロフェッショナルな投資家向けアップデートビデオを作成し、明確で権威あるナレーションと動的なデータ駆動のビジュアルを用いて四半期の業績を説明します。HeyGenのナレーション生成を活用して、一貫した洗練された音声トラックを確保してください。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
スタートアップ創業者がシード資金を求めるための90秒のAI投資家向けピッチビデオを想像してください。視覚スタイルは革新的で魅力的であり、AIアバターを用いて主要な財務指標と将来の予測を提示し、HeyGenのテキストからビデオへの機能を使用して効率的にスクリプトから生成します。
サンプルプロンプト2
株主向けに、信頼性が高く洗練されたビジュアルスタイルで、会社の主要なマイルストーンと財務の健全性に焦点を当てた45秒の株主向けアップデートビデオを作成します。HeyGenの自動字幕生成（字幕/キャプション）を使用し、プロフェッショナルなテンプレートとシーンから選択して明確さを向上させます。
サンプルプロンプト3
一般の視聴者や社内チームメンバーに複雑な投資レポートの洞察を効果的に伝えるための30秒の簡潔なビデオを開発します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルを統合し、データ駆動のビジュアライゼーションを簡素化するために、クリーンなグラフィカルスタイルと明るい背景音楽を使用します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

投資レポートビデオメーカーの使い方

複雑な財務データを簡素化し、プロフェッショナルでAIを活用したビデオレポートで投資家を引き付け、成功とビジョンを明確に伝えます。

1
Step 1
スクリプトを作成
財務アップデートと重要なメッセージを簡単に魅力的なビデオスクリプトに変換することから始めます。私たちのプラットフォームはテキストからビデオへの生成をサポートしており、コンテンツ作成を簡単にします。
2
Step 2
ビジュアルを選択
プロフェッショナルなビジュアルでレポートを強化します。ビデオテンプレートのライブラリから選択し、財務チャートを明確に提示するためにデータを組み込みます。
3
Step 3
プロフェッショナルな仕上げを追加
プロフェッショナルなプレゼンテーションで投資レポートを向上させます。多言語でのナレーションを生成し、アクセシビリティのために字幕を追加します。
4
Step 4
エクスポートと共有
ビデオを完成させ、さまざまなアスペクト比で簡単にエクスポートします。洗練された株主向けアップデートビデオをオンラインで配信し、投資家やステークホルダーを効果的に引き付けます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

投資家教育とトレーニングを強化

.

複雑な財務情報と市場の洞察をわかりやすいビデオ形式で提供します。

background image

よくある質問

HeyGenはAI投資家向けピッチビデオメーカーのプロセスをどのように強化できますか？

HeyGenは、AIアバターとプロフェッショナルなナレーションを特徴とする魅力的なビデオコンテンツにテキストを変換することで、AI投資家向けピッチビデオや投資レポートを作成し、視覚的なストーリーテリングを効率化します。

HeyGenは影響力のある株主向けアップデートビデオを作成するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、投資家向けアップデートビデオメーカーのニーズに特化したツールを提供しており、カスタマイズ可能なビデオテンプレート、AIアバター、自動字幕生成を含み、投資家に対する明確でプロフェッショナルな株主コミュニケーションを確保します。

HeyGenはスタートアップ創業者が投資家向けにデータ駆動のビジュアライゼーションを効率的に作成するのを助けることができますか？

もちろんです。HeyGenのプラットフォームは、スタートアップ創業者が投資レポートにデータ駆動のビジュアライゼーションや財務チャートを迅速に統合することを可能にし、複雑な情報を投資家や株主にとってアクセスしやすく魅力的にします。

HeyGenを使って金融コミュニケーションのためのオンラインAIビデオエージェントを作成するのは簡単ですか？

はい、HeyGenはオンラインAIビデオエージェントの作成を非常に簡単にします。テキストからビデオへの機能と多様なAIアバターを活用して、複雑なビデオ編集なしでプロフェッショナルな金融コンテンツを制作できます。