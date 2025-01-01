忙しい個人投資家を対象にした45秒の投資ニュースアップデートを作成してください。動画には、すぐに理解できる金融チャートと主要な市場の動きを取り入れ、HeyGenの音声生成機能による自信に満ちたエネルギッシュなナレーションを使用します。全体のビジュアルスタイルは、情報を効率的に伝え、視聴者を引き込むためにスリークでインフォグラフィック主導のものにしてください。

ビデオを生成