投資初心者の若者を対象にした45秒の魅力的な動画を作成し、基礎的な金融教育を提供します。視覚スタイルはカラフルなアニメーションと親しみやすいAIアバターを使い、複雑な金融概念を簡単に説明します。HeyGenのAIアバターとボイスオーバー生成を活用して、明確で励みになるメッセージを届けましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
中級投資家向けに、特にポートフォリオ管理に関する高度な投資戦略を説明する60秒のプロフェッショナルな動画を開発します。視覚と音声のスタイルは洗練されており、動的な市場データの視覚化とプロフェッショナルなボイスオーバーを組み込みます。HeyGenの専門的にデザインされたテンプレートとシーン、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、洗練された外観を作り上げましょう。
サンプルプロンプト2
忙しい個人を対象に、実用的な個人金融のヒントを提供する30秒のインパクトのある短い動画を制作します。トーンは直接的でモチベーションを高めるもので、明るく清潔なビジュアルに画面上のテキストで重要なポイントを強調します。この動画は、HeyGenのスクリプトからのテキスト動画機能と自動生成された字幕/キャプションを効果的に使用して、アクセシビリティとエンゲージメントを最大化します。
サンプルプロンプト3
金融アドバイザーやマーケティングチーム向けに、クライアントを引き付けるための投資説明動画メーカーの利点を紹介する50秒の洗練されたプロモーション動画を想像してみてください。視覚的アプローチはモダンでクリーンであり、明確で簡潔な音声でコンテンツ作成の容易さを示します。動画はHeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用してマルチプラットフォーム配信を行い、多様なプロフェッショナルテンプレートとシーンを活用して多様性を強調します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

投資説明動画メーカーの使い方

直感的なツールとAI機能を使って、複雑な金融概念を簡素化し、オーディエンスを引き付ける魅力的な投資説明動画を簡単に作成しましょう。

1
Step 1
テンプレートを選ぶ
プロジェクトを始めるには、豊富な「テンプレートとシーン」ライブラリからテンプレートを選び、金融説明動画のプロフェッショナルな基盤を提供します。
2
Step 2
AIで作成
スクリプトを動的な動画コンテンツに変換し、リアルなAIアバターと魅力的なボイスオーバーを組み込みます。
3
Step 3
ビジュアルと音声をカスタマイズ
「メディアライブラリ/ストックサポート」から関連するビジュアルを追加し、自然な音声を生成して、複雑なデータを明確にします。
4
Step 4
エクスポートと共有
説明動画を完成させ、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用してさまざまなプラットフォーム向けに準備し、ソーシャルメディアやYouTube Shortsでターゲットオーディエンスに簡単にリーチします。

使用例

複雑な金融概念を簡素化

複雑な投資戦略や金融商品を明確で理解しやすい説明動画に分解し、全体的な金融リテラシーと教育を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして資産管理のための投資説明動画の作成を簡素化できますか？

HeyGenは、ユーザーがプロフェッショナルな投資説明動画を簡単に作成できるようにします。当社のプラットフォームはAIアバターとスクリプトからのテキスト動画機能を活用し、複雑な金融概念を簡素化し、資産管理のトピックをあなたのオーディエンスにとってアクセスしやすく魅力的にします。

HeyGenはプロフェッショナルな金融説明動画の迅速な生成を支援できますか？

はい、HeyGenはドラッグ＆ドロップエディターとプロフェッショナルにデザインされた動画テンプレートを備えており、コンテンツ作成を加速します。AI音声生成を使用して、YouTube Shortsのようなプラットフォーム向けに高品質の金融教育動画を簡単に制作できます。

HeyGenは金融教育コンテンツを強化するためにどのようなAI機能を提供していますか？

HeyGenは高度なAIアバターと強力なAI音声生成技術を統合し、あなたの金融教育コンテンツを生き生きとさせます。また、メディアライブラリと字幕生成を活用して、市場データの視覚化やポートフォリオ管理の説明のための魅力的なビジュアルストーリーを作成できます。

HeyGenは投資ガイダンス動画のブランディングとカスタマイズをサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、あなたのロゴやブランドカラーを投資ガイダンス動画に統合できます。これにより、すべての金融コミュニケーションで一貫性が保たれ、アスペクト比のリサイズとエクスポートのオプションも提供されます。